Griglia di partenza MotoGP, GP Aragon 2025: dominio di Marc e Alex Marquez, Bagnaia in seconda fila

Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Aragon, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito spagnolo il time-attack ha definito la griglia di partenza della Sprint Race, che prenderà il via quest’oggi alle 15.00, e della gara domenicale. Una sessione particolarmente tirata in cui i centauri hanno dato tutto per estrarre il meglio dalla propria moto.

Marc Marquez era il grande favorito. Il leader del campionato, in sella alla sua Ducati, aveva fatto vedere nel corso delle prove libere un grande passo. Su una pista da sempre favorire al suo stile di guida, Marc si era dimostrato ieri particolarmente performante sia nell’attacco al tempo che nella simulazione del passo gara. Per cui, quest’oggi le intenzioni erano quelle di raccogliere.

I principali avversari attesi erano il fratello Alex e Francesco Bagnaia. L’altro spagnolo, in sella alla Ducati Gresini, ha messo in mostra un feeling invidiabile con la sua GP24, nonostante stiamo parlando di una moto datata (2024). Pecco, invece, era chiamato a una reazione dopo gli ormai consueti problemi con l’anteriore della Ducati che gli hanno impedito finora di massimizzare la prestazione.

Marc Marquez, dunque, ha siglato la pole-position del GP di Aragon con il tempo di 1:45.704 a precedere di 0.260 il fratello Alex e di 0.280 un ottimo Franco Morbidelli (Ducati VR46). Quarto Pecco Bagnaia, distante di 0.603, e quindi in seconda fila.

GRIGLIA DI PARTENZA GP ARAGON MOTOGP 2025

1. Marc Marquez (Ducati) Q2

2. Alex Marquez (Ducati) Q2

3. Franco Morbidelli (Ducati) Q2

4. Francesco Bagnaia (Ducati) Q2

5. Pedro Acosta (KTM) Q2

6. Brad Binder (KTM) Q2

7. Fermin Aldeguer (Ducati) Q2

8. Maverick Vinales (KTM) Q2

9. Fabio Quartararo (Yamaha) Q2

10. Fabio Di Giannantonio (Ducati) Q2

11. Joan Mir (Honda) Q2

12. Johann Zarco (Honda) Q2

13. Raul Fernandez (Aprilia) Q1

14. Jack Miller (Yamaha) Q1

15. Alex Rins (Yamaha) Q1

16. Miguel Oliveira (Aprilia) Q1

17. Enea Bastianini (KTM) Q1

18. Augusto Fernandez (Yamaha) Q1

19. Lorenzo Savadori (Aprilia) Q1

20. Marco Bezzecchi (Aprilia) Q1

21. Somkiat Chantra (Honda) Q1

RISULTATI E CLASSIFICA GP ARAGON MOTOGP 2025

Q2:

11 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’45.704 6 7 345.0

2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’45.964 6 8 0.260 0.260 348.4

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’45.984 6 8 0.280 0.020 349.5

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’46.307 7 8 0.603 0.323 349.5

5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’46.321 3 7 0.617 0.014 352.9

6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’46.333 6 8 0.629 0.012 354.1

7 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’46.360 8 8 0.656 0.027 347.3

8 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM Q2 1’46.434 7 7 0.730 0.074 342.9

9 20 YAMAHA Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Te Q2 1’46.441 7 7 0.737 0.007 341.8

10 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’46.703 3 5 0.999 0.262 347.3

11 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA Q2 1’46.773 7 8 1.069 0.070 345.0

12 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA Q2 1’46.775 2 8 1.071 0.002 344.0

Q1:

1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’46.610 7 8 346.1

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’46.631 5 7 0.021 0.021 344.0

3 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’46.711 6 8 0.101 0.080 345.0

4 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.737 6 7 0.127 0.026 347.3

5 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’46.764 6 7 0.154 0.027 344.0

6 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.394 7 7 0.784 0.630 346.1

7 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’47.453 6 7 0.843 0.059 348.4

8 7 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’47.474 7 8 0.864 0.021 345.0

9 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’47.620 6 7 1.010 0.146 347.3

10 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’47.684 4 4 1.074 0.064 345.0

11 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’48.284 8 8 1.674 0.600 342.9