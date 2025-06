Griglia di partenza F1, GP Canada 2025: Russell in pole, Antonelli in seconda fila. Male Leclerc, preceduto anche da Hamilton

George Russell completa uno dei giri migliori della carriera e firma una clamorosa pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Canada 2025, valevole come decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha fatto saltare il banco tra i muri di Montreal, battendo in extremis la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren del leader iridato Oscar Piastri.

Quarta posizione per il rookie italiano Kimi Antonelli su Mercedes, mentre per trovare la prima Ferrari bisogna scendere al quinto posto di Lewis Hamilton con Charles Leclerc solo ottavo per un errore nell’ultimo time-attack del Q3. Solo settimo un deludente Lando Norris con l’altra McLaren. Di seguito la griglia di partenza del GP del Canada 2025 di F1.

GRIGLIA DI PARTENZA GP CANADA F1 2025

1 George Russell Mercedes (Q3)

2 Max Verstappen Red Bull (Q3)

3 Oscar Piastri McLaren (Q3)

4 Kimi Antonelli Mercedes (Q3)

5 Lewis Hamilton Ferrari (Q3)

6 Fernando Alonso Aston Martin (Q3)

7 Lando Norris McLaren (Q3)

8 Charles Leclerc Ferrari (Q3)

9 Isack Hadjar Racing Bulls (Q3)

10 Alex Albon Williams (Q3)

11 Franco Colapinto Alpine (Q2)

12 Nico Hulkenberg Sauber (Q2)

13 Oliver Bearman Haas (Q2)

14 Esteban Ocon Haas (Q2)

15 Gabriel Bortoleto Sauber (Q1)

16 Carlos Sainz Williams (Q1)

17 Lance Stroll Aston Martin (Q1)

18 Liam Lawson Racing Bulls (Q1)

19 Pierre Gasly Alpine (Q1)

20 Yuki Tsunoda Red Bull (Q2) *penalizzato di 10 posizioni in griglia