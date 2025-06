GRAFFIO DA FENOMENA! Larissa Iapichino ribalta una gara difficile, batte Mihambo e trionfa nel salto in lungo

Una vera fuoriclasse si vede nel momento più duro, quando è con le spalle al muro, quando sta affrontando delle difficoltà e nel pieno delle avversità riesce a ribaltare la situazione, riemergendo dalle sabbie mobili con forza, grinta e caparbietà. Larissa Iapichino era in apnea dopo le prime quattro prove della gara di salto in lungo negli Europei a squadre, ferma a un per lei poco brillante balzo da 6.64 metri, trovato dopo un 6.49, un nullo e un 6.63.

La fuoriclasse toscana occupava l‘ottava posizione ed era ben lontana dai suoi standard, ma la Campionessa d’Europa indoor non si è tirata indietro nella bagarre e ha piazzato il graffio della pantera sulla pedana di Madrid. Dopo essere volata a 7.06 metri in quel di Palermo e aver così sfondato l’iconico muro della specialità per la prima volta in carriera, la quasi 23enne (spegnerà le candeline il prossimo 18 luglio) è atterrata a 6.92 metri (0,2 m/s di vento a favore) ed è balzata di forza al comando della gara superando in maniera perentoria la fuoriclasse tedesca Malaika Mihambo.

Il duello con la Campionessa Olimpica del Tokyo 2020 era uno dei momenti più attesi del pomeriggio nella capitale iberica ed è stata la nostra portacolori a dettare legge, trovando la settima misura della propria carriera e conquistando il suo primo successo in carriera negli Europei a squadre dopo il secondo posto di due anni fa a Chorzow.

Larissa Iapichino, che alla sesta prova ha piazzato un 6.72, ha regolato la teutonica (6.84), la portoghese Agate de Sousa (6.84), la svizzera Annik Kaelin (6.78) e la francese Hilary Kpatcha (6.76). L’azzurra ha siglato la terza vittoria per l’Italia durante questo fine settimana dopo quelle di Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri, facendo ufficialmente partire la festa: la squadra guidata dal DT Antonio La Torre ha conquistato gli Europei a squadre per la seconda volta consecutiva.