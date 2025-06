Golf, un terzetto americano al comando del Rocket Classic dopo due round. Out Francesco Molinari

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel classico appuntamento settimanale. Siamo infatti giunti al termine del secondo round del Rocket Classic (montepremi 9.2 milioni di dollari) con un terzetto americano che guida la cortissima classifica. Prima posizione con lo score di -14 (130 colpi) per i padroni di casa Chris Kirk, Philip Knowles ed Andrew Putnam (foto). Il trio made in USA vanta una lunghezza di vantaggio sul connazionale Jackson Suber.

Leaderboard davvero ristretta con il taglio che ha punito coloro che hanno chiuso i primi due giri con il punteggio di -5. In quinta piazza con -12 il sudafricano Aldrich Potgieter e gli statunitensi Mark Hubbard e Michael Thorbjornsen, seguiti a -11 da un folto gruppo composto da ben 15 golfisti. All’ottavo posto tra gli altri troviamo il giapponese Hideki Matsuyama, il colombiano Nico Echavarria, e gli americani Collin Morikawa e Jake Knapp. Quest’ultimo recupera ben 122 posizioni siglando un superbo -11 di giornata.

Sul percorso par 72 del Detroit Golf Club di Detroit (Michigan, Stati Uniti d’America) Francesco Molinari non riesce a superare il cut del 36 colpi. Il torinese nonostante il buon -4 di giornata esce di scena con un complessivo -5. Diverse le eliminazioni eccellenti con l’inglese Danny Willett e gli statunitensi Rickie Fowler e Brandt Snedeker eliminati prematuramente.

Nel tardo pomeriggio italiano spazio al terzo round che servirà a scremare le maglie di una strettissima classifica. Non prenderà parte alla terza tornata Cam Davis. L’australiano, vincitore della passata edizione e della kermesse 2021, non potrà dunque cercare il terzo successo in quel di Detroit in uno dei tornei più giovani del circuito americano. L’evento è infatti nato nel 2019 e fa parte del The Open Qualifying Series, ed assegnerà due pass per il prossimo Open Championship.