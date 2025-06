Golf, U.S. Open alle porte. Bryson DeChambeau cerca il 3º titolo, al via anche 3 azzurri

Settimana calda per il golf internazionale. Da giovedì 12 a domenica 15 giugno, infatti, i migliori professionisti del mondo sono chiamati a scendere in campo per il 3° Major in stagione, lo U.S. Open, sui fairway del difficile Oakmont Golf Club in Pennsylvania. In palio, oltre a 21,5 milioni di dollari (prima moneta 4,3 mln), anche 750 punti FedEx.

Lo storico torneo, disputato sin dal 1895, anno della sua fondazione (quando venne giocato al Newport Country Club in Rhode Island), annovera tra i suoi vincitori tante stelle del golf mondiale tra cui Tiger Woods (ben 3 titoli), Rory McIlroy, Ernie Els (2), Tom Watson, Jack Nicklaus (4), Lee Trevino (2), Gary Player, Arnold Palmer e Ben Hogan (3). Nella storia più recente, invece, si sono imposti in uno dei tornei più complessi (per la preparazione da brividi dei campi su cui viene ospitato il Major), Brooks Koepka (2 volte di fila dal 2017 al 2018), Jon Rahm nel 2021 e Matt Fitzpatrick nel 2022.

A difendere il titolo, però, ci sarà lo statunitense Bryson DeChambeau. Il golfista, ormai sul LIV Tour da qualche stagione, l’anno scorso conquistò a Pinehurst il suo secondo U.S. Open davanti a McIlroy di appena un colpo.

Tra i 156 partecipanti, tuttavia, ci saranno tutti i più grandi del momento. Al via, dunque, lo svedese Ludvig Aberg, il norvegese Viktor Hovland, i danesi Rasmus Hojgaard, Niklas Norgaard, Rasmus Neergaard-Petersen e Thorbjorn Olesen, lo scozzese Robert MacIntyre, l’irlandese Shane Lowry e i britannici Justin Rose, Jordan Smith, Matthew Jordan, Tommy Fleetwood, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton e Canter Laurie.

Tra i nordamericani, invece, spazio a Tony Finau, Akshay Bhatia, Sam Burns (che arriva a Oakmont con un pesante playoff alle spalle lo scorso week end perso contro il neozelandese Ryan Fox, qualificatosi per questa settimana grazie alla vittoria), Ben Griffin, Collin Morikawa, Taylor Pendrith, Andrew Novak, Xander Schauffele, Scottie Scheffler, Jordan Spieth e Justin Thomas. Il n.1 al mondo, in particolare, non ha mai vinto un U.S. Open e cerca qui, in Pennsylvania, il suo primo titolo in questo Major.

Da prestare attenzione anche agli asiatici Byeong Hun An, Sungjae Im, Takumi Kanaya, Si Woo Kim, Tom Kim, Hideki Matsuyama e agli oceanici Cameron Smith, Adam Scott e Min Woo lee.

Infine, non mancherà, ad uno degli eventi più importanti dell’anno, anche la compagine azzurra. Dopo aver chiuso le qualifiche in maniera egregia, Andrea Pavan, Edoardo Molinari e Guido Migliozzi scenderanno in campo per rappresentare il tricolore ad Oakmont.