Golf: tris azzurro allo US Open con Migliozzi, Edoardo Molinari e Pavan

Dopo due Major in cui non c’era stata traccia d’Italia, finalmente allo US Open torna a muoversi la casella dedicata ai tricolori in scena in uno dei quattro tornei maggiori del circuito. Va detto che almeno uno ce ne sarà anche all’Open Championship, considerato che fino ai 60 anni Francesco Molinari avrà sempre l’esenzione per giocarlo, in qualità di ex vincitore.

Ma torniamo all’attualità, e agli italiani che saranno impegnati in quel di Oakmont. Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Andrea Pavan si sono tutti fatti strada attraverso i tornei di qualificazione. Lo US Open, infatti, prevede dei tornei con cui è possibile entrare nei field a 156 del terzo Major stagionale. Il 19 maggio, al Walton Heath Golf Club del Surrey, in Inghilterra, su un field a 100 che ne qualificava 8, i tre sono riusciti a farsi strada e a entrare tra i partecipanti dell’evento maggiore.

Ci ha provato anche Matteo Manassero, ma è rimasto di poco fuori nella qualificazione a Toronto (Canada) del 2 giugno e poi, al Canadian Open, ha solo sfiorato quel successo che gli sarebbe servito (ma, forse, non gli sarebbe bastato di pochissimo), al netto di una stagione di debutto sul PGA Tour che può finora dirsi per lui positiva (9 tagli superati su 12 e questo 6° posto canadese che lo riavvicina alla top 100 mondiale).

Veniamo però a chi effettivamente giocherà lo US Open. Guido Migliozzi, 28 anni, vicentino, è alla terza partecipazione. I due precedenti tentativi sono stati fortunati: nel 2021, al debutto assoluto in un Major, è riuscito ad agguantare il 4° posto dietro Rahm, Oosthuizen ed English e al fianco di Koepka e Morikawa, non uomini qualunque. Nel 2022, poi, si è preso un altro ottimo 14° posto. Sono i suoi due risultati migliori a livello Major tra i sette che ha disputato. Finora al massimo numero 65 del mondo, ma attualmente 182, ha fatto un po’ fatica nel 2025: per lui ottavo posto al Dubai Desert Classic e 17° al Turkish Open, poi due quarantanovesimi e sei tagli non superati.

Edoardo Molinari, 44 anni, torinese, torna a giocare un Major senza la compagnia di suo fratello Francesco per la prima volta dal 2006 (quando ne aveva già disputati quattro). Si tratta della sua sesta partecipazione allo US Open: come miglior risultato vanta il 35° posto del 2021, una delle tre occasioni in cui ha superato il taglio. Nei quattro tornei maggiori il meglio l’ha dato all’Open Championship 2014, sua unica top ten (7° posto). Facente funzioni anche di vicecapitano di Ryder Cup per l’Europa, numero 14 del mondo nel 2010, oggi numero 411, si è programmato in modo particolare nel 2025, ma ha avuto ragione° 6° all’Hainan Classic, 9° all’Indian Open, 9 tornei giocati e altrettanti tagli superati, una gran costanza di rendimento che lo ha fatto risalire di 200 posti da inizio anno.

Andrea Pavan, 36 anni, romano, è al terzo Major in carriera, nonché al secondo US Open. Nel 2014 non gli riuscì il superamento del taglio, così come all’Open Championship nel 2019. In quello stesso anno divenne numero 65 del mondo, poi ha attraversato un lungo periodo di crisi, ma negli ultimi due anni è riuscito a riprendersi con grande vigore e, adesso, frequenta di nuovo con regolarità il DP World Tour. Nel 2025 è stato tra coloro che hanno gareggiato di più: per lui finora un 7° posto al South African Open Championship e un 10° all’Indian Open, a fronte di soli 5 tagli mancati in 13 eventi.