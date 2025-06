Golf, Tommy Fleetwood conserva la vetta del Travelers Championship ad un round dal termine

I golfisti del PGA Tour continuano a dare spettacolo nel corso dell’attesissimo appuntamento settimanale. Siamo giunti a 18 buche dalla conclusione del Travelers Championship (montepremi 20 milioni di dollari), ricchissimo evento nato nel lontano 1952 ed ormai tra le kermesse di maggior prestigio al difuori dei Major. Ad un round dal termine continua a guidare la classifica Tommy Fleetwood.

Il golfista inglese sigla un solido -7 di giornata che gli consente di portare il suo score complessivo a -16 (194 colpi). Fleetwood vanta tre lunghezze di margine sugli americani Keegan Bradley e Russell Henley. Quest’ultimo è il migliore del sabato made in USA grazie ad un super -9 bogey free che gli consente di recuperare ben 11 posizioni. Quarta piazza in solitaria con il punteggio di -11 per l’australiano Jason Day, seguito a -8 dagli statunitensi Harris English, Wyndham Clark e Brian Harman.

Sul percorso par 70 del TPC at River Highlands di Cromwell (Connecticut, Stati Uniti d’America) chiudono la top tein in ottava posizione con lo score di -7 il nordirlandese Rory McIlroy, il canadese Nick Taylor e gli americani Patrick Cantlay, Lucas Glover, Danny McCarthy e Scottie Scheffler. Il numero uno dell’Official World Golf Ranking parte con una prima buca da incubo incappando in un triplo bogey, terminando poi la tornata con il punteggio di +2 che probabilmente mina ogni possibilità di bissare il titolo conquistato nella passata stagione.

Discorso per la vittoria che sembra chiuso ai primi 4 della classifica provvisoria, gli unici a vantare score oltre il -10. Alle loro spalle la leaderboard è corta, con un interessante drappello che divide il 14° posto a -6 in cui figurano tra gli altri l’americano Justin Thomas, il norvegese Viktor Hovland e lo svedese Alex Noren. Nel pomeriggio della domenica italiana spazio all’ultimo e decisivo round che ci consegnerà il nuovo vincitore del Travelers Championship.