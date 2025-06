Golf: Thomas-Scheffler-Fleetwood, che lotta a metà Travelers!

In archivio il secondo giro del Travelers Championship, di scena a Cromwell, nel Connecticut. Sul par 70 del TPC River Highlands la situazione di classifica, rispetto alle prime 18 buche, cambia abbastanza radicalmente. Resta sì in testa Scottie Scheffler, ma il numero 1 del mondo viene raggiunto a -9 da Justin Thomas, che piazza un -6 per ricordare al mondo del golf chi egli è, e da Tommy Fleetwood, con l’inglese che tira fuori un -5 che si unisce al -4 del giorno precedente.

Quarta posizione in solitaria per l’australiano Jason Day, anche lui sullo stesso solco della costanza di Fleetwood, solo con un colpo in meno (66 66, -8). L’altra rimonta spettacolo di giornata la compie Denny McCarthy: il golfista del Maryland è anch’egli protagonista di un -6 che lo fa salire di 31 posti, portandolo in quinta posizione a -7 in compagnia di Auston Eckroat, che cede invece così la co-leadership (+1 del venerdì americano).

Duo in settima posizione, quello composto dal canadese Nick Taylor e da Keegan Bradley a -6. Cala anche Rory McIlroy, che gira in +1 e da terzo scende a nono a -5 in compagnia dei tre USA Patrick Cantlay, Eric Cole e Harris English. Anche Wyndham Clark da terzo ieri scende, ma finisce 13° a -4.

I tonfi più rovinosi, però, sono di molti tra quelli che hanno grosse difficoltà a causa di un vento molto ballerino soprattutto nella seconda parte di giornata. Scende Viktor Hovland (-35 per il norvegese, +5 di giornata e +1 totale, 42°) e scende anche Gary Woodland (anche per lui +5 nel giro e +2 totale, 49°). Ma a finire anche peggio, in questo che è uno dei pochi eventi privo di taglio, è Davis Riley: -49, +7 giornaliero e +3 totale, 56°.