Golf, Scheffler inizia nel migliore dei modi al Travelers. Spieth fuori per infortunio

Al Travelers Championship, storico torneo che si disputa dal 1952 e che mette in palio, essendo un Signature Event, 20 milioni di dollari e 700 punti FEdEx, Scottie Scheffler e Austin Eckroat guidano la classifica dopo una prima giornata in -8. Un giro in bogey free per Eckroat che porta a casa 3 birdie sulle prime e 3 birdie e un eagle sulle seconde mentre un solo bogey e 7 birdie e un eagle per il n.1 al mondo.

Seguono a stretto giro, sui fairway del TPC River Highlands del Connecticut, Wyndham Clark, Rory McIlroy e Keagan Bradley, tutti e 3 a -6 dopo 18 buche in 64 colpi (il par del campo è 70). Continua il buon momento di forma anche Ben Griffin, T15 a -3 insieme a Sam Burns, Harris English, Patrick Cantlay, Alex Noren e diversi altri golfisti.

Dopo lo U.S. Open giocato ad Oakmont, i partecipanti al Travelers hanno finalmente ritrovato un percorso sul quale poter attaccare ogni singolo colpo. Ecco che, così, sono tanti i giocatori sotto par (42) mentre solamente 21 quelli ad ager chiuso sopra. Nota dolente per Jordan Spieth che si è dovuto ritirare per un infortunio alla parte alta della schiena (base del collo). Il vincitore dell’edizione 2017 ha abbandonato il torneo alla 13 quando era a +5.

Oggi (venerdì) stesse partenze di giovedì ma ad orari invertiti. Chi ha giocato la mattina giocherà il pomeriggio e viceversa.