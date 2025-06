Golf, Scheffler fa back to back e (ri)vince il Memorial Tournament. Sbaragliata la concorrenza

Il copione si ripete, ancora una volta, identico. Il PGA Tour conferma di aver trovato un erede ai due più significativi giocatori dai primi anni 2000 ad oggi: Tiger Woods e Rory McIlroy. Al Memorial Tournament, Signature Event da 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx, infatti, Scottie Scheffler ha portato a casa il 3º titolo in stagione (il 3º nelle ultime 4 gare). Gli altri due tornei vinti sono la CJ Cup Byron Nelson e il PGA Championship.

Qui, sui fairway dal Muirfield Village, Scheffler fa back to back, traguardo raggiunto solamente da Tiger Woods che di Memorial Tournament ne ha vinto 3 di fila dal ‘98 al 2000 (gli altri 2 nel 2009 e nel 2012). Gli avversari del n.1 al mondo, alla fine, si sono disuniti. Ben Griffin, primo al termine delle prime 54 buche, ha girato in par sabato e ha chiuso ieri in +1 per uno score totale di -6, che lo piazza al 2º posto a 4 colpi da Scheffler a -10. Sepp Straka, invece, ha provato una rimonta che sapeva di impossibile. L’austriaco era +3 dopo le prime due giornate, poi, da quel momento, il cambio di marcia. -6 (best score) durante il moving day, e -2 finale di domenica per il 3º posto a -5.

Top 10 anche per Rickie Fowler, che chiude un torneo finalmente nelle posizioni alte della classifica (T7 a -1), e Jordan Spieth, stesso risultato del connazionale anche se i colpi persi nell’ultima giornata sono 2 e non 1.

Il campo si è confermato, fino alla fine, difficile e ben preparato. Solamente 11 golfisti sono riusciti a giocare sotto par con 4 giocatori, invece, che hanno girato complessivamente sul 72 (Taylor Pendrith, Patrick Cantlay, Sam Burns e Harris English).

Per Scheffler rappresenta la 16esima vittoria in carriera sul Tour. Il n.1 al mondo ha delle statistiche da brividi: 10 runner-up, 68 top 10, 11 3º posti e 99 top 25.