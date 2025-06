Golf: Minjee Lee vince il Women’s PGA Championship 2025, terzo Major per lei

Dopo l’Evian Championship 2021 e lo US Women’s Open 2022, anche il Women’s PGA Championship, da tempo sponsorizzato dalla KPMG, è di Minjee Lee. La ventinovenne australiana, nata a Perth, non solo è una delle tre a chiudere sotto il par, ma lo fa anche in stile, difendendosi bene in un’ultima giornata nella quale contava fondamentalmente quello. Per lei score finale di -4 (nonostante il +2 odierno): per lei 69 72 69 74 (284 colpi).

Seconda posizione per la sorprendente thailandese Chanettee Wannasaen, che assieme all’americana Auston Kim si rende protagonista di un gran -4 che porta le due a finire a -1 e a essere le uniche altre a scendere sotto il già citato par (o a rimanerci pari, dato che tutte le altre vanno sopra).

Svanisce la chance di Jeeno Thitikul: la thailandese più accreditata, numero 2 del mondo, fa +3, non approfitta della sua chance e viene raggiunta al quarto posto dalla giapponese Chisato Iwai a +1.

Nelle difficoltà del percorso di Frisco, in Texas, seste a +2 arrivano l’altra nipponica Miyu Yamashita e l’americana Angel Yin, mentre sono ottave a +3 le sudcoreane Somi Lee e Hye-Jin Choi. Decime a +4 la taiwanese Wei-Ling Hsu e la francese Pauline Roussin-Bouchard, l’ex numero 1 del ranking amateur (parliamo di 2020).