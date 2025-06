Golf, Minjee Lee in fuga nel KPMG Women’s PGA Championship a 18 buche dalla conclusione

Le migliori golfiste del panorama internazionale non smettono di offrire un grande spettacolo nel corso del terzo dei cinque Major stagionali. Siamo infatti arrivati ad un round dal termine del KPMG Women’s PGA Championship (montepremi 12 milioni di dollari), evento nato nel 1955 ed organizzato in coabitazione da LPGA Tour e PGA of America. A 18 buche dalla conclusione Minjee Lee prende il comando delle operazioni ed abbozza la fuga decisiva.

L’australiana sigla un ottimo -3 di giornata che la proietta ad un complessivo -6 (210 colpi) grazie al quale approfitta della giornata storta di Jeeno Thitikul. Per la thailandese un sabato da dimenticare in cui incappa in un nefasto +4. L’asiatica conserva una solida seconda posizione ma a 4 lunghezze dalla battistrada. Terza piazza con lo score di +1 per l’americana Lexi Thompson, per la giapponese Miyu Yamashita e per la sudcoreana Hye-Jin C, seguite ad un colpo di distanza dalla nipponica Chisato Iwai, dall’irlandese Leona Maguire, e dalle statunitensi Yealimi Noh e Nelly Korda.

Sul percorso par 72 del PGA Frisco (Field Ranch East) di Frisco (Texas, Stati Uniti d’America) completano la top ten al decimo posto con il punteggio di +3 l’australiana Grace Kim, la cinese Ruoning Yin, la thailandese Chanettee Wannasaen, la sudcoreana Lee Somi e la padrona di casa Auston Kim. Sfida per il successo che sembra ormai destinata a Minjee Lee e Jeeno Thitikul, con l’australiana che partirà con i chiari favori del pronostico.

Nel tardo pomeriggio della domenica italiana spazio all’ultimo e decisivo round che ci regalerà la golfista capace di iscriversi all’albo d’oro del Major statunitense ad un anno di distanza dal successo colto dalla sudcoreana Amy Yang. Per Lee si tratterebbe del terzo titolo Major dopo Evian Championship 2021 ed U.S. Womens’Open 2022 l’eventuale vittoria rappresenterebbe una prima volta.