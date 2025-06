Golf: Matteo Manassero sale di giri ed è in testa assieme a Fox al Canadian Open!

Gran bella serata per il golf italiano sul PGA Tour. Matteo Manassero è al comando, assieme al neozelandese Ryan Fox, dopo il terzo giro dell’RBC Canadian Open, il torneo che si svolge al TPC Toronto at Osprey Valley (sul North Course), che si trova a Caledon, nell’Ontario. Ottimo il giro dei due, in -6 (64 colpi per entrambi), con Manassero protagonista in virtù di sette birdie e un unico bogey, alla buca 17, prontamente annullato dal birdie alla 18 (che, poi, è il motivo per cui anche Fox si trova davanti).

Una situazione, questa, che vede il golfista di Negrar davvero vicinissimo a poter strappare, come d’incanto, un pass per lo US Open. Una strada, comunque, non semplice: gli serve una combinazione abbastanza ideale di risultati, che implica necessariamente un calo di Fox nell’ultimo giro oltre a una vittoria che gli darebbe immenso slancio soprattutto perché finora, in 11 eventi, ha sì passato 8 tagli, ma oltre il 25° posto non è ancora salito.

Alle spalle di Manassero e Fox un terzetto di buon livello (e a un certo punto, va detto, sembrava materializzarsi una leadership a sei), formato da Lee Hodges, Matt McCarty e Kevin Yu, che, essendo di Taiwan, è l’unico non americano dei tre a -13. Tra i sesti, invece, ancora in quota USA Andrew Putnam e Jake Knapp, a -12 assieme al canadese Mackenzie Hughes.

Anche più nutrito il drappello dei noni a -11, che comprende l’ormai ex leader (+1 per lui nel moving day) Cameron Champ, il semiomonimo e ugualmente americano Cameron Young, l’inglese David Skinns, il cileno Cristobal del Solar, il sudcoreano Byeong Hun An, il francese Victor Perez e il filippino Rico Hoey.

In tanti, Manassero compreso, hanno girato in -6, ma i migliori di giornata con -7 son Hodges, Yu e anche Alex Smalley, che è tra i sedicesimi, ma protagonista ugualmente di un 63 in grado di spedirlo tra i sedicesimi.