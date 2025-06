Golf: Manassero in top ten a metà Canadian Open, guida Champ. McIlroy tagliato a sorpresa

Sono diverse le storie sorprendenti che arrivano dal secondo giro del Canadian Open, di scena al TPC Toronto at Osprey Valley (North Course) di Caledon, nell’Ontario. La prima di queste riguarda Cameron Champ: il californiano neppure doveva essere al via, si trovava nella lista degli alternate, eppure è entrato e ora è in testa da solo con lo score di -12. Spettacolare il 62 di ieri, concreto il 66 di oggi e tanto gli basta.

Alle sue spalle l’altro USA Andrew Putnam, distanziato di due colpi e che fa (quasi) il percorso inverso: 68 nel primo giro, 62 nel secondo, 41 posizioni recuperate e parecchi sorrisi in questa fattispecie.

Nel gruppo dei terzi ci sono, a -9, i canadesi Nick Taylor e Richard Lee, il francese Victor Perez e colui che ieri comandava la graduatoria, il danese Thorbjorn Olesen, che dal 61 di ieri passa al 70 (in par) odierno, il che comunque lo mantiene dalle parti della vetta.

Ottime notizie, invece, giungono da Matteo Manassero: l’unico azzurro al via è nel gruppo dei settimi e procede con costanza, visto il -8 (67 65) che lo pone al fianco degli USA Sam Burns e Jake Knapp, dell’irlandese Shane Lowry, del neozelandese Ryan Fox, del cileno (e anche lui ex leader) Cristobal del Solar.

La vera notizia della seconda giornata, però, è un’altra: per la prima volta da quasi 11 mesi, nonché ovviamente la prima del 2025, Rory McIlroy non giocherà nel weekend. L’ultima volta in cui era stato tagliato si ebbe all’ultimo Open Championship, stavolta gioca malissimo e, dopo un primo giro da +1, finisce con un disastroso +8, che diventa +9 in totale. In buona sostanza, finisce tra gli ultimi. Ormai, però, è qualcosa che gli capita praticamente per incidente di percorso.