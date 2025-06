Golf, l’Open d’Italia è alle porte. L’Argentario protagonista per 4 giorni di spettacolo, tanti gli azzurri al via

Settimana tutta italiana per il Dp World Tour. Il maggiore circuito europeo vola, infatti, in Toscana, più precisamente all’Argentario Golf Club, per l’82esima edizione dell’Open d’Italia, il più importante evento di golf dell’intera Penisola. In palio, oltre a 3.000 punti per la Race to Dubai, anche un montepremi da 3 milioni di dollari. Il torneo, che si disputa dal lontano 1925, è entrato a far parte della programmazione dell’European Tour a partire dal 1972, anno in cui vinse lo scozzese Norman Wood sul percorso di Villa d’Este. E’ solamente la seconda volta nella storia che l’evento viene organizzato in Toscana (la prima fu nel 1983 al Golf Club Ugolino).

Tra i 156 partecipanti che prenderanno il via da giovedì 26 a domenica 29 giugno ci saranno, ovviamente tanti italiani che cercheranno di mettersi in mostra e guadagnare qualche punto importante in vista dei tornei successivi. Tra essi, i favoriti saranno sicuramente Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Andrea Pavan, Edoardo Molinari e Gregorio De Leo. Tuttavia tanti gli azzurri che hanno saputo distinguersi nel corso degli anni e che saranno pronti a scendere sul tee della 1 per conquistare il titolo tricolore. Saranno così parte del field anche Luca Cianchetti, Enrico Di Nitto, Renato Paratore e Filippo Celli, Stefano Mazzoli e Michele Ortolani, Lorenzo Scalise, Flavio Michetti, Luca Memeo, Andrea Romano, Manfredi Manica, Lucas Nicolas Fallotico e Aron Zemmer.

Tra gli internazionali, invece, i nomi più caldi del momento sono sicuramente il norvegese Reitan Kristoffer, vincitore dellìOpen di belgio lo scorso 25 maggio, l’inglese Marco Penge, trionfante all’Hainan Classic, gli spagnoli Eugenio Chacarra e Alejandro Del Rey, il tedesco Marcel Siem, che difende il titolo conquistato l’anno scorso all’Adriatic Golf Club Cervia, lo scozzese Calum Hill, vincitore del Joburg Open, e l’austriaco Bernd Wiesberger, campione d’Italia nel 2019.

Tra i vincitori dell’Open d’Italia si annoverano campioni quali Robert MacIntyre (nel 2022), il danese Nicolai Hojgaard (nel 2021), l’inglese Tyrrell Hatton (nel 2017), il britannico Ian Poulter (nel 2000 e nel 2002), il tedesco Bernhard Langer (nell’1983 e nel 1997), Greg Norman (nel 1988) e Sam Torrance (nel ’87 e nel ’95). Il record di vittorie spetta in contemporanea a un belga, Flory Van Donck, e un francese, Auguste Boyer. Il primo vinse il titolo italiano nel ’38, nel ’47, nel ’53 e nel ’55. Il secondo, invece, nel ’26, ’28, ’30, ’31. Due gli italiani che lo hanno vinto due volte: Francesco Molinari (2006/2016) e Ugo Grappasonni (1950/1954).

Nonostante la folta partecipazione italiana, solamente 6 golfisti riuscirono nell’impresa di vincere su suolo natio. Oltre ai già citati Molinari e Grappasonni, vi riuscirono Francesco Pasquali (nella prima edizione), Aldo Casera nel ’48, Baldovino Dassù nel ’76 e Massimo Mannelli nel 1980.

Da quest’anno ci sarà, inoltre, un ulteriore premio. La famiglia dell’ex Presidente della Federazione Italiana Golf, Franco Chimenti, scomparso lo scorso anno, ha deciso di istituire, attraverso la neocostituita “Fondazione Franco Chimenti”, un premio, sia una cifra in denaro (25mila euro) sia un trofeo, per il miglior giovane classificato nel torneo (deve essere nato dal 1°gennaio in 2000 in avanti).