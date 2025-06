Golf: Laporta 3° dopo tre giri al KLM Open, Syme leader dopo i rinvii

Giornata funestata dal maltempo, quella vista oggi al KLM Open del The International di Amsterdam. In terra olandese il nuovo leader è Connor Syme: lo scozzese sale dalla terza posizione e si va a prendere un -5 importante, che lo trascina a -10 e alla testa di una classifica della quale non è ancora dominatore, ma in cui ha stabilito quantomeno una gerarchia importante.

Seconda posizione per lo svedese Joakim Lagergren, che ieri guidava le danze e che, oggi, non va al di là del pari con il par che significa, in totale, -8: per lui tre bogey a seguire i due birdie iniziali che gli avevano dato più sicurezza.

Ottime notizie in casa Italia per quel che riguarda la terza posizione, appannaggio di Francesco Laporta grazie a un giro molto regolare, in -2, che però per le condizioni meteorologiche odierne (difficili) vale oro: 5 posti risaliti e aggancio a -4 rispetto allo scozzese Richie Ramsay e al portoghese Ricardo Gouveia. Il pugliese si trova in mano la possibilità di piazzare il miglior risultato dalla serie di sesti posti raccolta nello scorso, notevolissimo finale di anno.

Sesta posizione per lo spagnolo Rafa Cabrera Bello e il paraguaiano Fabrizio Zanotti, entrambi a -3. Ottavi i francesi David Ravetto e Pierre Pineau, i sudafricani Zander Lombard e Jayden Schaper e il primo degli olandesi, Daan Huizing, tutti a -2.

In casa Italia restano nelle retrovie gli altri capaci di superare il taglio. Francesco Molinari, in particolare, termina a +5 con relativo 60° posto, mentre sono al 66° sia Andrea Pavan che Gregorio De Leo, a +6 e autori rispettivamente di un +3 e un +4 che cancella le loro speranze di risultato nelle parti alte.