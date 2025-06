Golf, La svedese Stark in vetta allo U.S. Women’s Open ad un round dal termine

Le migliori golfiste del panorama internazionale continuano a dare spettacolo in uno dei cinque Major che contraddistinguono la stagione femminile. Siamo infatti giunti a 18 buche dalla conclusione dello U.S. Women’s Open (montepremi 12 milioni di dollari), evento nato nel 1946 ed organizzato sin dalla sua fondazione dall’LPGA Tour. Al termine del terzo round si registra un nuovo ribaltone in classifica con Maja Stark che vola al comando.

Alla svedese basta il -2 di giornata per issarsi al complessivo -7 (209 colpi) che vale la vetta momentanea. Per la scandinava una lunghezza di margine sulla spagnola Julia Lopez Ramirez, e due sul terzetto tutto giapponese composto dall’e leader Mao Saigo, da Hinako Shibuno e da Rio Takeda. Sesto posto con lo score di -4 per l’americana Nelly Korda. Nonostante il è1 di giornata la numero uno del ranking mondiale resta a contatto con le primissime posizioni.

Sul percorso par 72 dell’Erin Hills Golf Course di Erin (Winsconsin, Stati Uniti d’America) in settima posizione con il punteggio di -3 troviamo la svedese Linn Grant, la statunitense Sarah Schmelzel e l’australiana Minjee Lee. Chiudono la top ten in decima piazza con -2 l’americana Yealimi Noh, la cinese Ruoning Yin e la messicana Gaby Lopez. Quest’ultima rovina un round da sono incappando in un triplo bogey alla buca 18 quando il suo score recitava -4.

Tutto è ancora apertissimo a 18 buche dal termine. Nel tardo pomeriggio italiano spazio all’ultimo e decisivo round che decreterà colei che succederà nell’albo d’oro alla nipponica Yuka Saso. Una vittoria europea manca dal 2006 quando ad imporsi fu la svedese Annika Sorenstam. Occhi puntati dunque su Maja Stark e Julie Lopez Ramirez, che hanno l’obiettivo di riportare il trofeo nel vecchio continente.