Golf, KLM Open funestato del mal tempo, Lagergren si prende la vetta provvisoria

Dopo una seconda giornata all’insegna del vento, il Dp World Tour manda in rassegna un’altra giornata divertente. Al KLM Open, torneo che si sta disputando sui fairway del The International di Amsterdam, si porta in testa della classifica provvisoria lo svedese Joakim Lagergren, 33enne con una vittoria all’attivo sul tour maggiore. Lagergren ha girato in -3 ed è riuscito a balzare in testa alla classifica (-8 sul totale) prendendo ben 2 colpi sul portoghese Gouveia che si trova a -6 dopo un difficile +1 di giornata.

Terza piazza per lo scozzese Connor Syme, ieri secondo, che chiude le 36 buche in -5 davanti al francese Pierre Pineau e al connazionale Richie Ramsay fermi a -4. Migliore degli azzurri in terra olandese si afferma Francesco Laporta. Il pugliese, tuttavia, domattina dovrà scendere in campo molto presto per chiudere la 18. Laporta, tuttavia si trova in T6 a -3 sul totale con una buona giornata in -1 in controtendenza rispetto al field.

Gregorio De Leo si conferma al 2º posto tra gli azzurri. Purtroppo per lui, però, il secondo giro non è dei migliori: +5 di giornata a rovinare le prime 18 buche chiuse molto bene. De Leo si attesta, così, in T39 a +2. Andreava Pavan, invece, scivola, a causa di 4 bogey e 1 birdie, in T50 a +3, avanti a Francesco Molinari che chiude, dentro al taglio, a +4 in T63. Fuori, invece, Guido Migliozzi. Il vicentino, qui defending champion, non ha mai trovato il ritmo e ha chiuso le 36 buche in +6.

Il taglio, posto a +4, è indice di come il torneo si stia dimostrando difficile, sia per le condizioni meteo che per le condizioni del campo. Solo 19 i giocatori ad aver girato sotto par fin qui.