Golf: Jeeno Thitikul sempre in fuga a metà Women’s PGA Championship. Moresco out

In archivio anche il secondo giro del KPMG Women’s PGA Championship, e continua il tentativo da parte di Jeeno Thitikul (si chiama Atthaya, ma per tutti è Jeeno) di sfondare un’altra delle già tante barriere abbattute nel corso della sua giovane eppur brillante carriera. Della thailandese, infatti, è la continuativa leadership a Frisco, nel Texas, con lo score di -6 che deriva da un -2 di giornata molto raro in queste seconde 18 buche, che hanno visto praticamente tutte andare in crisi di variabile entità.

Seconda posizione a -3 per l’australiana Minjee Lee, pari con il par in giornata, e per la giapponese Rio Takeda, una delle poche a finire sotto par con -1. Nel club c’è anche Lexi Thompson, che va a prendersi una meritata quarta posizione con lo score di -2, in quella ricerca di un Major che le manca dal 2014 nonostante ben 201 top ten complessive in tali eventi.

Restano nel terzetto delle quinte a -1 l’altra USA Auston Kim, la sudcoreana Somi Lee e la nipponica Chisato Iwai, mentre in ottava posizione, pari con il par, c’è la stessa sequenza di nazionalità con Yealimi Noh, Shinsil Bang e Miyu Yamashita.

Finisce il torneo di Benedetta Moresco, che chiude con lo score di +17, dunque lontanissima dalla quota che le avrebbe assicurato il superamento del taglio. Sono comunque diversi i nomi di peso che restano fuori dal weekend: Jeongeun Lee6, Emily Kristine Pedersen, Ashleigh Buhai, Anna Nordqvist, Linn Grant, Madelene Sagstrom, Georgia Hall, Danielle Kang, ma soprattutto la numero 6 del mondo Maja Stark, la numero 9 Mao Saigo, la numero 11 Lilia Vu e la numero 12 Angel Coughlin.