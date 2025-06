Golf, il primo Major di Maja Stark. La svedese conquista lo U.S. Women’s Open

Le migliori golfiste del panorama internazionale completano l’intenso fine settimana mettendosi alle spalle lo U.S. Women’s Open (montepremi 12 milioni di dollari). L’evento nato nel 1946 ed organizzato sin dalla sua fondazione dall’LPGA Tour sorride a Maja Stark. La svedese resiste al comando della leaderboard nonostante il par di giornata e conquista il Major americano con lo score complessivo di -7 (281 colpi).

Per la scandinava due lunghezze di margine sulla giapponese Rio Takeda e sulla statunitense Nelly Korda. La numero uno del ranking mondiale culla il sogno di rimonta prima di incappare in due bogey alla buca 13 ed alla 18. -4 e quarta posizione per la cinese Ruoning Yin, per la giapponese Mao Saigo e per la sudcoreana Hye-Jin Choi. Quest’ultima è tra le migliori di giornata grazie ad un ottimo -4 che le conente di irrompere nelle zone altissime della classifica.

Sul percorso par 72 dell’Erin Hills Golf Course di Erin (Winsconsin, Stati Uniti d’America) in settima posizione con il punteggio di -3 troviamo l’americana Hailee Coopert e la giapponese Hinako Shibuno. Nona piazza e top ten chiusa con lo score di -2 dalla svedese Linn Grant, dalla statunitense Angel Yin e dalla thailandese Ariya Jutanugarn. 12° posto infine per le ultime golfiste che hanno chiuso con punteggio negativo. -1 infatti per l’australiana Hannah Green e per l’inglese Charley Hull.

Per Stark, venticinquenne di Skurup (Svezia), il successo colto ad Erin è il nono della carriera da professionista ed il primo Major in assoluto. La scandinava vanta 7 titoli colti nel Ladies European Tour e l’ISPS Handa World Invitational conquistato nel 2022. Stark stacca un assegno di 2.4 milioni di dollari, eguagliando quasi il suo prize money accumulato fino ad oggi (2.8 milioni) e diventa la terza svedese ad aggiudicarsi un Major dopo Madelene Sagstrom ed Ingrid Lindblad.