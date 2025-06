Golf, il PGA Tour vola oltre confine per il Canadian Open. Difende il titolo Robert MacIntyre

Il PGA Tour, dopo aver chiuso un altro appuntamento importante quale il Memorial Tournament, Signature Event vinto per la seconda volta di fila da Scottie Scheffler, vola oltre il confine nord per l’RBC Canadian Open, torneo che vale 9,8 milioni di dollari e 500 punti FedEx.

A difendere il titolo, sui fairway del TPC Toronto at Osprey Valley, sarà lo scozzese Robert MacIntyre che qui, l’anno scorso, messe in riga dietro di sè proprio uno dei giocatori più in forma del momento di appena 1 colpo: Ben Griffin. A lottare per il trofeo, tuttavia, ci saranno molti nomi importanti. Tra essi, scenderanno sul tee della 1 sicuramente lo svedese Ludvig Aberg insieme ai connazionali Alex Noren e Henrik Norlander, il coreano Byeong Hun An insieme a Tom Kim e Sungjae Im, il cileno Cristobal Del Solar, l’irlandese e il nordirlandese Shane Lowry e Rory McIlroy e i danesi Niklas, Thorbjorn Olesen e i fratelli Højgaard.

Tra le fila degli americani, invece, presenzieranno, insieme a Sam Burns, anche Kurt Kitayama, Jake Knapp, Sahith Theegala. Tra i giocatori di casa i più pericolosi saranno sicuramente Corey Conners, Adam Hadwin, Mackenzie Hughes, Taylor Pendrith e Adam Svensson. Assente, invece, il n.1 al mondo. Scottie Scheffler ha deciso di riposarsi dopo aver vinto 3 degli ultimi 4 tornei a cui ha presenziato.

Presenza in terra canadese anche per il tricolore azzurro. Matteo Manassero, infatti, presenzierà all’RBC Canadian Open e cercherà mettere del fieno in cascina prima della stagione estiva.