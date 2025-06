Golf, il Moving Day premia Scheffler, Ben Griffin sempre in lotta per il titolo

Moving day del Memorial Tournament, Signature Event che mette in palio 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx, che ha visto protagonista ancora una volta Scottie Scheffler. Dopo due giornate in 70-70, il n.1 al mondo è riuscito a strappare la leadership a Ben Griffin grazie ad un giro in -4 durante sabato e volare, così a -8.

Dopo l’avvio da favola, -7 nel primo round, Griffin ha subito una battuta d’arresti che lo ha bloccato sul risultato accumulato durante giovedì. Due giornate in par, infatti, hanno fatto sì che lo statunitense rimanesse in gara ma non riuscisse ad allungare sul resto del field. Nick Taylor, primo a pari merito con Griffin dopo R2 ha chiuso il moving day in +2, scivolando a -5 ma rimanendo, ciononostante, al 3º posto in solitaria.

T4 per Keagan Bradley, Sepp Straka e l’ottimo Jordan Spieth, tutti fermi a -3. Il percorso del Muifield Village si conferma letale. Solamente 11 giocatori si trovano dopo 54 buche sotto par. Tra questi anche Rickie Fowler, Shane Lowry e Patrick Cantlay (tutti e tre a -2 in T7) e Russell Henley e Jacob Bridgeman a -1 in T10.

Miglior score di giornata per l’austriaco Sepp Straka che è balzato da un +3 accumulato nei primi due giorni ad un -3 grazie ad un giro in 66 colpi composto da 2 birdie sulle prime e 4 sulle seconde. Profondo rosso, invece, per lo statunitense Austin Eckroat. Il peggior score del moving day è proprio il suo (si tratta di un +9 che lo catapulta a +11 sul totale in ultima posizione). Male anche Justin Rose, +8 totale, e Ludvig Aberg, +7.

Scottie Scheffler, defending champion qui in Ohio, l’anno scorso si impose per un solo colpo sul connazionale Collin Morikawa. Nel caso dovesse vincere anche domani, Scheffler avrebbe inanellato una serie di vittorie particolarmente importante: The CJ Cup Byron Nelson, The PGA Championship e il Memorial Tournament.