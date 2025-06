Golf, il Dp World Tour atterra in Olanda. Migliozzi difende il titolo al KLM Open

Altra settimana sul Dp World Tour, altro torneo di livello. Questa settimana il maggiore circuito europeo si sposta, dopo la tappa austriaca vinta dal tedesco Nicolai Von Dellingshausen, in Olanda per il KLM Open.

L’evento, che mette in palio 2,75 milioni di dollari e 3.500 punti per la Race to Dubai, sarà difeso dall’azzurro Guido Migliozzi che qui, l’anno scorso, si impose ai playoff contro Marcu Kinhult e Joe Dean. Per il vicentino classe ’97 si trattò del 4° titolo in carriera (nonchè l’ultimo fin qui). Ad accompagnare Migliozzi, tra le fila italiane, ci saranno anche Francesco Molinari, Francesco Laporta, Andrea Pavan e Gregorio De Leo.

A frapporsi tra la doppietta olandese e Migliozzi, però, anche tanti talenti internazionali. Tra questi sicuramente l’iberico Eugenio Chacarra, il cinese Haotong Li, i britannici Canter Laurie, Matthew Southgate e Marcus Armitage, i francesi Tom Vaillant, Julien Guerrier, Ugo Coussaud e David Ravetto e i sudafricani Thriston Lawrence, Dylan Naidoo, Ockie Strydom, Casey Jarvis e Jayden Schaper.

Fondato nel 1912, l’Open olandese si è fin dalla sua nascita su diversi percorsi nazionali e quest’anno ritorna per la seconda volta consecutiva (la terza totale) al The International di Amsterdam. Tra i vincitori si annoverano lo spagnolo Pablo Larrazabal nel 2023, il francese Victor Perez nel ’22, Sergio Garcia nel ’19, l’olandese Joost Luiten nel ’16 e nel ’13 (sarà presente anche quest’anno), Darren Clarke nel 2008 e Martin Kaymer nel 2010.