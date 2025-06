Golf, Gouveia in testa al KLM Open. Bene De leo e Laporta, indietro Migliozzi

Prima giornata del KLM Open in archivio. Il torneo, per la seconda volta di fila ospitato sui fairway del The International, club nei pressi di Amsterdam, vede al primo posto il portoghese Ricardo Gouveia, classe ’91, con un ottimo -7 di giornata composto da 8 birdie (di cui 7 sulle seconde 9) e 1 solo bogey.

Il lusitano, originario di Lisbona, è passato professionista nel 2014 ma non ha ancora vinto sul Dp World Tour. Tuttavia, Gouveia vanta diversi titoli sul Challenge Tour (7) e 3 top 20 in stagione sul maggiore circuito europeo.

A seguire, con un distacco di appena 1 colpo, lo scozzese Connor Syme, 29enne di Kirkcaldy vincitore nel 2019 del Turkish Open. Syme, partito nel pomeriggio, ha fatto ben 8 birdie e soli due bogey, risultato che gli vale un sostanzioso -6 (65 colpi).

In 3ª piazza, invece, oltre ad un altro scozzese, Richie Ramsay, 41enne con 4 vittorie alle spalle (South African Open Championship nel 2009, Omega European Master nel ’12, Trophee Hassan II nel ’15 e Cazzo Classic nel ’22), si trovano il francese Pierre Pineau, il britannico Daniel Brown, lo statunitense John Catlin, il tedesco Maximilian Kiefer e lo svedese Joakim Lagergren.

Miglio italiano in campo Gregorio De Leo. Il 25enne ha portato in club house un solido -3 che lo mette in T12, davanti a tanti giocatori. Il pugliese Francesco Laporta, invece, si trova dopo 18 buche in T16 a -2. In par, invece, Francesco Molinari e Andrea Pavan ad occupare la T35. Fanalino di coda, purtroppo, Guido Migliozzi che qui difende il titolo dopo aver vinto nel 2024. Il vicentino si trova in T117 a +5 dopo um brutto primo giro.