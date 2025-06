Golf, Fox vince ai playoff contro Burns in Canada. Per Manassero uno strepitoso 6º posto

In archivio, anche, la 4ª giornata dell’RBC Canadian Open, evento che precede la settimana dello U.S. Open ( che si giocherà dal 12 al 15 di giugno sui fairway dell’Oakmont Country Club) e che mette in palio 9,8 milioni di euro e 500 punti FedEx.

Ad alzare il trofeo in terra canadese, più precisamente a Caledon, nell’Ontario, è stato Ryan Fox, che ha vinto ai playoff contro un ostico Sam Burns, dopo 4 buche di spareggio. I due golfisti erano, infatti, finiti a pari punteggio dopo le canoniche 72 buche (-18).

Fox, neozelandese classe ‘87, ha, di fatto, dovuto domare un Sam Burns scatenato che nel solo ultimo giro aveva portato in club house un -8 incredibile per agguantare la prima posizione. Per l’oceanico si tratta della seconda vittoria nelle ultime 4 apparizioni sul PGA dopo il titolo al Myrtle Beach Classic. Grazie al titolo odierno, inoltre, lo U.S. Open di questa settimana lo aspetta a braccia aperte.

Chiude un ottimo torneo Matteo Manassero. L’azzurro classe ‘93 originario di Verona era in testa dopo il 3º round ma, purtroppo, non è bastato il -1 di giornata durante la domenica di gioco per riuscire ad ottenere la prima vittoria sul Tour maggiore. Nonostante tutto, Manassero si porta a casa, così, un eccezionale piazzamento (ha chiuso il Canadian Open a -15 in T6 insieme a An e Putnam). Per l’italiano, da solamente 6 mesi sul PGA Tour, ci sono all’attivo 9 tagli passati su 12 tornei.

Sorpresa per il 3º posto, ricoperto in solitaria dal taiwanese Kevin Yu. L’asiatico, classe ‘98, ha chiuso a -17 con un ultimo giro in -4. Alle sue spalle, dietro di un colpo e di una posizione, Cameron Young e Matt MacCarty. Tanti, anzi tantissimi, gli score bassi. Lo svedese Ludvig Aberg ha girato in -13 insieme, tra gli altri, all’irlandese Shane Lowry e al canadese Nick Taylor. Bene, ma ci si aspettava qualcosa di più, dal defending champion Robert MacIntyre. Lo scozzese, vincitore qui l’anno scorso davanti a Ben Griffin e Victor Perez, ha finito le 72 buche in T36 a -9.