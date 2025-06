Golf femminile, la thailandese Thitikul domina il primo round del Women’s PGA Championship. Indietro Moresco

Giornata movimentata in quel di Frisco, Texas, dove si sta giocando il Women’s PGA Championship targato KPMG. La thailandese Jeeno Thitikul, 5 tornei vinti in carriera e 47 top 10s, si è presa la prima posizione con un primo round solido in -4. Seguono, a ruota, l’australiana Minjee Lee (-3) e un quartetto a -2 composto dalla giapponese Rio Takeda, le coreane Haeran Ryu e Somi Lee, e la statunitense Yealimi Noh.

Prima europea nel leaderboard l’irlandese Leona Maguire, che ha chiuso in pari al par e domani scenderà in campo alle 13:44 ora texana. Benedetta Moresco, unico nome italiano nel field, si trova attualmente in T119 dopo un giro d’apertura in +6. Al momento fuori dal taglio, proiettato intorno al +3, Moresco ha nelle corde round molto bassi quindi non è da dare per vinta. In stagione la nativa di Caldogno, Veneto, ha un T11 e un T16, ottenuti rispettivamente al JM Eagle LA Championship e al Mexico Riviera Maya Open. Su 9 tornei disputati sull’LPGA quest’anno, il bilancio è di 5 tagli passati.

Fatica, sui fairway del Fields Ranch Frisco, anche per Chiara Tamburlini. La svizzera, che sul LET (Ladies European Tour) l’anno scorso ha fatto faville, non ha trovato il ritmo giusto e ha chiuso in +7 ad un colpo da Moresco e in T135. Complessivamente, però, si può dire che il per orso non sia dei più semplici. Delle 156 partecipanti, solamente 15 giocatrici sono riuscite a battere il campo e a girare sotto par.