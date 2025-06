Golf, all’Open d’Italia vince il francese Adrien Saddier. Laporta e Vecchi Fossa migliori azzurri

È il francese Adrien Saddier a prendersi, alla fine dei 4 giorni di golf all’Argentario Golf Club, lo scalpo dell’82esima edizione dell’Open d’Italia. Il transalpino 33enne si è imposto con uno score finale di -14 (69-64-67-66) staccando di ben 2 colpi il connazionale Martin Couvra, fermo a -12 in 2ª piazza. Terzo posto a pari merito per lo scozzese Calum Hill e per il britannico Dan Bradbury che chiudono il torneo a -10 davanti al francese Clement Sordet e al tedesco Nicolai Von Dellinghausen, entrambi a -9.

Primi della compagine azzurra schierata durante questa settimana in Toscana sono stati Francesco Laporta e Jacopo Vecchi Fossa. I due italiani hanno mandato in rassegna un bellissimo Open d’Italia chiudendo in T10 a -7 dietro ai due spagnoli Angel Ayora ed Eugenio Chacarra e al tedesco Marcel Schneider. Insieme a loro in T10 anche il sudafricano Jayden Schaper, l’americano Davis Bryant, il canadese Aaron Cockerill e il finlandese Oliver Lindell.

Tra gli italiani che hanno passato il taglio si segnalano anche Lorenzo Scalise, T 28 a -3, Andrea Romano, T33 a -2 insieme ad Edoardo Molinari, Andrea Pavan, T41 a -1, Stefano Mazzoli in T50 a +1, Enrico Di Nitto in 76 a +7 e Luca Memeo a +12 in T79. Il percorso, d’altronde, è stato complicato nel weekend dal vento e non sempre è facile tenere la palla in pista in un percorso complesso come quello in provincia di Grosseto.

Per Adrien Saddier si tratta del primo titolo in carriera sul tour maggiore. Classe ’92, passa professionista nel 2013 dopo aver vinto diversi torneo da amateur quali il Grand Prix de Montpellier Massane nel 2010 e lo Swiss International Amateur, Grand Prix nel 2012.