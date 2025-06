Golf: Aldrich Potgieter vince il Rocket Classic a soli vent’anni

Si è concluso un Rocket Classic fondamentalmente da brividi: un playoff quasi infinito, che dura una buona ora prima che si abbia un vincitore tra Max Greyserman e Aldrich Potgieter. Ed è il ventenne sudafricano a portarsi a casa l’intera posta grazie a un fantastico birdie al par 3 della 15, valida come quinta buca di spareggio. Un putt lunghissimo, questo, che lo rende il terzo più giovane vincitore sul PGA Tour dopo Jordan Spieth e Tiger Woods.

La terza posizione è appannaggio di Chris Kirk, che dopo un ottimo giro in -5, che lo porta a -22 al pari dei suoi compagni di viaggio, finisce per cedere alla seconda buca di spareggio, dove manca un facile (per lui) putt per il birdie alla 15.

Alla fine dei conti, in quarta posizione ci finiscono Michael Tjorbjornsen e Jake Knapp: per entrambi -21 con rispettivo -5 e -4 di giornata, il che significa che non entrano nel playoff per un solo colpo. Sesti a -20 il colombiano Nico Echavarria e Jackson Suber, che può dirsi assolutamente soddisfatto della giornata.

Molto più folto (e di spicco) il gruppo degli ottavi, con Collin Morikawa, Kevin Roy e Andrew Putnam a trovarsi a -19 assieme all’inglese Matt Fitzpatrick e al sudafricano Thriston Lawrence: in sostanza, vincitori Slam mixati a giocatori comunque di assoluta validità.