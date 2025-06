Golf, terzo Major femminile alle porte: Benedetta Moresco presente al Women’s PGA Championship

Direzione Frisco, Texas, per il KPMG Women’s PGA Championship, terzo Major in programmazione per il golf femminile quest’anno che si disputerà sui green del Fields Ranch East. Per la prima volta giocato nel 1955, l’evento, precedentemente conosciuto come LPGA Championship, nel corso degli anni ha cambiato diverse sedi, prendendo sempre in considerazione, tuttavia, percorsi particolarmente prestigiosi e difficili.

Da giovedì 19 a domenica 22 giugno le 156 atlete si affronteranno su un percorso par 72 e lungo 6.038 metri per un totale di 12 milioni di dollari. Nel “Lone Star State” scenderanno in campo tutte e 15 le golfiste che hanno vinto nella stagione attuale insieme a 12 past winner del torneo in questione. Spazio, quindi, a Mao Saigo e Maja Stark, campionesse rispettivamente dello Chevron Championship e dello U.S. Women’s Open, insieme alla n.1 del Rolex Women’s World Golf Rankings Nelly Korda oltre che vincitrice nel 2021.

A difendere il titolo sarà la coreana Amy Yang, 35enne di Ilsan, attualmente alla ricerca della prima vittoria nel 2025 e con già 5 primi posti in carriera sull’LPGA Tour insieme a 3 sul Ladies European Tour (il primo da amateur a 17 anni). Presenti anche la connazionale In Gee Chun e la cinese Ruoning Yin, due nomi molto favoriti per questa settimana. Da notare anche la presenza di due affiliate al LET e molto in forma quest’anno: la britannica Mimi Rhodes e attuale leader dell’ordine di merito con tre titoli in stagione, e la svizzera Chiara Tamburlini, T14 all’ultimo U.S. Open.

Per quanto riguarda la compagine azzurra, invece, in campo Benedetta Moresco. La nativa di Caldogno, Veneto, classe ’01, è al suo secondo Major quest’anno dopo la partecipazione al Chevron Championship. In stagione Moresco ha passato 5 tagli su 9 tornei a cui ha preso parte con un miglior risultato ottenuto al JM Eagle LA Championship, dove si è piazzata T11, e un ottimo 16esimo posto al MEXICO Riviera Maya Open.