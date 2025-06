Golden Gala Roma 2025: programma, orario, tv, streaming

Restano ormai pochi giorni di attesa in vista del Golden Gala 2025, quinto appuntamento stagionale della Diamond League e unica tappa italiana del massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Il prestigioso meeting intitolato a Pietro Mennea si svolgerà venerdì 6 giugno presso lo stadio Olimpico di Roma, sede dell’ultima edizione dei Campionati Europei andata in scena un anno fa.

Il suggestivo palcoscenico capitolino si appresta ad accogliere tante stelle internazionali e alcuni pilastri del movimento italiano come i medagliati olimpici Mattia Furlani (salto in lungo), Nadia Battocletti (in gara sui 5000 metri), Gianmarco Tamberi (salto in alto) e Filippo Tortu (al via dei 100), oltre ai campioni continentali in carica Leonardo Fabbri (getto del peso) e Lorenzo Simonelli (110hs).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Golden Gala 2025. La tappa italiana della Diamond League verrà trasmessa dalle ore 21.00 alle 23.00 in diretta tv su Rai 2 ed in diretta streaming su Rai Play, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GOLDEN GALA 2025

Venerdì 6 giugno

19.15 Salto con l’asta (femminile)

19.30 Lancio del disco (femminile)

19.48 Salto triplo (femminile)

21.04 400 ostacoli (femminile)

21.11 Salto in alto (maschile)

21.16 1500 metri (maschile)

21.27 Getto del peso (maschile)

21.31 5000 metri (femminile)

21.38 Salto in lungo (maschile)

21.59 400 metri (maschile)

22.13 200 metri (femminile)

22.27 110 ostacoli (maschile)

22.38 100 metri (maschile)

22.49 1500 metri (femminile)

