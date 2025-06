Golden Gala 2025, parata di stelle azzurre a Roma con Battocletti, Furlani, Fabbri ed il ritorno di Tamberi

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista del Golden Gala 2025, quinto appuntamento stagionale della Diamond League e unica tappa italiana del massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Nella serata di venerdì 6 giugno sarà lo stadio Olimpico di Roma (sede un anno fa dei Campionati Europei) ad ospitare il prestigioso meeting intitolato a Pietro Mennea.

Previste 14 specialità in cui vengono assegnati punti validi per la qualificazione alle Finali di Diamond League di Zurigo (27-28 agosto), con un cast stellare in cui figurano ben 11 campioni olimpici e 62 medagliati tra Mondiali e Olimpiadi. Attesi nella Capitale circa venti atleti azzurri tra cui alcuni big del movimento italiano come Mattia Furlani, Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri e Gianmarco Tamberi.

Quest’ultimo ha sciolto le riserve solamente pochi giorni fa, decidendo di tornare in pedana a 265 giorni distanza dall’ultima volta per cercare di conquistare la sua prima vittoria in carriera al Golden Gala. Il 33enne marchigiano ha conquistato tutti i principali titoli internazionali (Olimpiadi; Mondiali indoor e outdoor; Europei indoor e outdoor; Diamond League), ma nella sua bacheca manca ancora all’appello un successo in quest’evento dopo i terzi posti del 2016, 2022 e 2024.

Fari puntati in casa Italia anche sui medagliati olimpici Furlani (bronzo a Parigi 2024 nel salto in lungo) e Battocletti (argento nei 10.000 metri), con il primo reduce dal titolo iridato indoor e detentore della world lead mentre la trentina punta al suo record italiano nei 5000 metri sfidando a Roma le fenomenali Beatrice Chebet e Gudaf Tsegay. Ambizioni importanti inoltre per il Campione d’Europa in carica di getto del peso Leonardo Fabbri, impegnato in una gara di altissimo livello internazionale con Ryan Crouser unico assente di lusso. Ancora non confermata ufficialmente invece la presenza dell’oro continentale 2024 Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli.