Golden Gala 2025, Nadia Battocletti: “Gli occhi sono sono già su Los Angeles 2028, c’è tanto da lavorare”

Nadia Battocletti ha limato oltre 8″ al primato italiano dei 5000 metri femminili, abbassato da 14:31.64 a 14:23.15 in occasione della gara del Golden Gala 2025, in corso a Roma, chiusa al terzo posto. L’azzurra ha parlato al termine della prova ai microfoni di Rai 2 HD.

Gli obiettivi dell’azzurra: “Dopo le Olimpiadi del 2024 gli occhi sono ovviamente sono già su Los Angeles, c’è tanto da lavorare però mi sto divertendo molto, ho uno staff meraviglioso, la mia famiglia lo è ancor di più, e quindi sono felice che questo sia il mio lavoro“.

L’analisi della gara di Battocletti: “Oggi è stata la gara che aspettavo da tanto tempo, ritornare sui 5000 dopo le Olimpiadi, dopo non so quanti mesi, non è semplice, ho fatto un paio di test prima di questo 5000 e mi sono divertita tanto, nonostante fosse comunque la mia specialità ordinaria, ma è giusto fare così, perché capisco anche fin dove spingermi e quanto spingere“.

La carica del pubblico dell’Olimpico: “Ci tenevo a salutare tutti, perché c’è stato un tifo meraviglioso, poi mi hanno inondato di magliette, mi spiace non essere riuscita a firmarle tutte. Non posso che essere più che soddisfatta di essere qui, di correre davanti a queste persone meravigliose, sono davvero molto molto felice“.

I ricordi legati a Roma dell’azzurra: “E’ proprio bello, è il sogno di qualsiasi ragazzino italiano correre il Golden Gala. Mi ricordo che venivo qui durante gli Studenteschi a vedere poi il Golden Gala, dove c’erano Usain Bolt, Dibaba, Taylor, davvero dei talenti e dei mostri, se possiamo chiamarli così, in senso positivo“.