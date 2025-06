Golden Gala 2025: chi parteciperà? Parata di Campioni Olimpici e 21 italiani

Ben ventuno italiani saranno protagonisti al Golden Gala, tappa della Diamond League che andrà in scena venerdì 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica sbarcherà nella Capitale e ci si aspettano delle prestazioni interessanti da parte degli azzurri nell’impianto che dodici mesi fa ha ospitato gli Europei. Gianmarco Tamberi ha indetto un sondaggio sui social e ha confermato che sarà presente per illuminare la gara di salto in alto: sarà il suo debutto stagionale, nell’impianto dove lo scorso anno si laureò Campione d’Europa.

Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 incrocerà il neozelandese Hamish Kerr (Campione Olimpico a Parigi), il sudcoreano Woo Sang-hyeok (Campione del Mondo indoor e trionfatore lo scorso anno a Roma), lo statunitense JuVaughn Harrison (argento iridato a Budapest 2023 alle spalle proprio del ribattezzato Gimbo) e l’ucraino Oleh Doroshchuk (detentore della world lead con 2.34). Matteo Sioli si cimenterà dopo il bronzo conquistato agli Europei Indoor e ritroveremo anche Manuel Lando e Stefano Sottile, quarto alle Olimpiadi di Parigi 2024 e autore di un superbo 2.34 in inverno prima di fermarsi per problemi fisici.

Riflettori puntati su Mattia Furlani, che si presenterà da Campione del Mondo indoor nel salto in lungo e forte del personale di 8.38 siglato proprio lo scorso anno nella Città Eterna. Il laziale se la dovrà vedere con il greco campione olimpico Miltiadis Tentoglou, il giamaicano Carey McLeod, l’australiano Liam Adcock, il bulgaro Bozhidar Saraboyukov. Da non perdere Lorenzo Simonelli, Campione d’Europa dei 110 ostacoli con il record italiano di 13.05 e atteso dallo statunitense argento olimpico Daniel Roberts e l’altra star Usa Cordell Tinch.

Nadia Battocletti illuminerà la serata da Campionessa d’Europa dei 5000 e 10000 metri, sfidando la keniana campionessa olimpica Beatrice Chebet e l’etiope primatista del mondo Gudaf Tsegay sui 5000 metri. Si spera in misure interessanti nel getto del peso da parte di Leonardo Fabbri e Zane Weir: il toscano si laureò Campione d’Europa lo scorso anno a Roma e spera di dare una svolta alla stagione, misurandosi con gli statunitensi Joe Kovacs e Payton Otterdahl, il giamaicano Rajindra Campbell, il neozelandese Tom Walsh.

Filippo Tortu e Chituru saranno attesi sui 100 metri dove incroceranno gli statunitensi Fred Kerley, Travyon Bromell, Courtney Lindsey e il keniano Ferdinand Omanyala. Edoardo Scotti sarà al via dei 400 metri dove spiccherà il campione olimpico Quincy Hall, mentre Marta Zenoni e Sintayehu Vissa correranno sui 1500 metri. Federico Riva si cimenterà sui 1500 metri, Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo gareggeranno nel salto con l’asta, Daisy Osakue sarà impegnata nel lancio del disco, Dalia Kaddari correrà i 200 metri, Ayomide Folorunso sarà coinvolta sui 400 ostacoli, Dariya Derkach è iscritta nel salto triplo.

Saranno presenti ben undici Campioni Olimpici, compresi Tamberi e Tortu: hanno vinto a Parigi 2024 in gare individuali la keniana Beatrice Chebet (5000 e 10.000), il greco Miltiadis Tentoglou (salto in lungo), gli statunitensi Valarie Allman (lancio del disco) e Quincy Hall (400 metri), Thea LaFond da Dominica (salto triplo), il neozelandese Hamish Kerr (salto in alto); al via anche la croata Sandra Elkasevic (oro del disco a Londra e Rio), il grenadino Kirani James (oro nei 400 a Londra), lo statunitense Vernon Norwood (4×400). Si parla di un totale di 62 medagliati tra Giochi e Mondiali.