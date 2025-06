Gli sciabolatori sono d’argento agli Europei. L’Italia si arrende all’Ungheria in finale

Dopo la medaglia d’oro delle fiorettiste, arriva anche quella d’argento degli sciabolatori nella quarta giornata degli Europei di Genova. Un risultato che sa di riscatto per gli azzurri, che avevano mancato il podio nella prova individuale. Il quartetto composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri è stato sconfitto in finale dalla fortissima Ungheria, favorita della vigilia, con il punteggio di 45-35.

Un inizio subito complicato nei primi tre assalti per l’Italia, che si è trovata sotto per 16-9. Gallo ha riaperto la contesa con un ottimo 9-5 a Szilagyi, ma successivamente sono arrivati gli assalti vittoriosi di Rabb e Szatmari che hanno ridato il +6 agli ungheresi (30-24). Purtroppo l’Ungheria ha poi amministrato il vantaggio, con l’Italia che non è più riuscita a recuperare.

Gli azzurri aveva superato nei quarti di finale la Germania con il punteggio di 45-38, mentre in semifinale era arrivata una splendida vittoria con la Francia per 45-42. I francesi hanno poi perso anche la finalina per il bronzo con la sorprendente Russia (anche se si tratta della selezione Atleti Internazionali Neutrali) per 45-42.

All’Italia non riesce l’aggancio alla Francia nel medagliere degli Europei. La squadra azzurra ha 2 ori, 2 argenti e 5 bronzi, con la Francia che si trova sempre con un oro in più. Domani sarà una giornata complicata con la spada maschile e la sciabola femminile, dove l’Italia non parte tra le favorite e spera di piazzare la sorpresa.