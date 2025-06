Gli italiani in campo a Wimbledon 2025 oggi: orari precisi, dove vederli in tv, canali, streaming

Oggi, lunedì 30 giugno, inizierà ufficialmente l’edizione 2025 di Wimbledon. Grande attesa sui campi di Church Road per assistere all’apertura delle danze nel Tempio del tennis. Saranno sette gli italiani a essere protagonisti in questo day-1, volendo lasciare il segno in un modo o nell’altro.

Fabio Fognini avrà l’onere e l’onore di aprire il programma del mitico Centre Court, visto l’incrocio col campione in carica, Carlos Alcaraz. Un match molto particolare per Fabio, ai titoli di coda della sua carriera. Il ligure vorrà godersi ogni momento di questa partita, nella consapevolezza di affrontare un avversario nettamente più forte e in una fase del proprio percorso agonistico molto diverso.

Sul campo-2 ci sarà l’esordio di Jasmine Paolini. La n.5 del mondo affronterà la lettone Sevastova e l’obiettivo sarà chiaramente la vittoria. Nel 2024 la toscana fu protagonista di un percorso entusiasmante che la proiettò fino alla finale. Molto difficile replicare, ma Jasmine darà il massimo di quello che ha.

Prima uscita anche per chi una finale l’ha affrontata in questo Slam, ovvero Matteo Berrettini. Il romano giocherà contro il polacco Majchrzak e ci si chiede quale sarà la sua condizione visto che l’ultimo match ufficiale è stato al Foro Italico di Roma, costretto al ritiro per il solito problema agli addominali. A seguire vi saranno anche gli impegni di Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Giulio Zeppieri e di Mattia Bellucci.

La prima giornata di Wimbledon 2025 sarà coperta in tv e in streaming, in esclusiva, dai canali di Sky Sport. Il racconto del torneo londinese si svilupperà su 11 canali: Sky Sport Tennis, con l’intero programma del Centre Court; Sky Sport Arena, con la scelta dei match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno, che alternerà le partite con gli altri grandi eventi live; i canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, e Sky Sport 4K. Inoltre, con Sky Sport Mix sarà possibile accedere a Diretta Wimbledon, che porterà lo spettatore da un campo all’altro per seguire tutti i momenti più importanti dei match in corso. In streaming il servizio sarà garantito da SkyGo e NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle seguenti partite: Fognini vs Alcaraz; Paolini vs Sevastova; Berrettini vs Majchrzak; Arnaldi vs van de Zandschulp.

ITALIANI IN CAMPO A WIMBLEDON OGGI

Lunedì 30 giugno (orari italiani)

Centre Court – Inizio dalle 14:30

F. Fognini ITA vs C. Alcaraz ESP

P. Badosa ESP vs K. Boulter GBR

A. Rinderknech FRA vs A. Zverev GER

Court-2 – Inizio dalle ore 12:00

B. Bonzi FRA vs D. Medvedev IOA

E. Ruse ROU vs M. Keys USA

J. Paolini ITA vs A. Sevastova LAT

T. Fritz USA vs G. Mpetshi Perricard FRA

Court-3 – Inizio dalle ore 12:00

S. Kartal GBR vs J. Ostapenko LAT

H. Rune DEN vs N. Jarry CHI

M. Berrettini ITA vs K. Majchrzak POL

K. Siniakova CZE vs Q. Zheng CHN

Court-5 – Inizio dalle ore 12:00

A. Mannarino FRA vs C. O’Connell AUS

L. Darderi ITA vs R. Safiullin IOA

L. Sun NZL vs M. Bouzkova CZE

Court-6 – Inizio dalle ore 12:00

L. Tien USA vs N. Basavareddy USA

V. Gracheva FRA vs A. Sasnovich IOA

A. Li USA vs V. Golubic SUI

M. Arnaldi ITA vs B. van de Zandschulp NED

Court-7 – Inizio dalle ore 12:00

A. Todoni ROU vs C. Bucsa ESP

Z. Bergs BEL vs L. Harris RSA

K. Rakhimova IOA vs A. Ito JPN

S. Mochizuki JPN vs G. Zeppieri ITA

Court-16 – Inizio dalle ore 12:00

M. Bellucci ITA vs O. Crawford GBR

D. Shnaider IOA vs M. Uchijima JPN

A. Rublev IOA vs L. Djere SRB

E. Mertens BEL vs L. Fruhvirtova CZE

COPERTURA SKY SPORT ITALIANI A WIMBLEDON OGGI

F. Fognini ITA vs C. Alcaraz ESP – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

J. Paolini ITAvs A. Sevastova LAT – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

M. Berrettini ITA vs K. Majchrzak POL – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

L. Darderi ITA vs R. Safiullin IOA – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

M. Arnaldi ITA vs B. van de Zandschulp NED – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

S. Mochizuki JPN vs G. Zeppieri ITA – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

M. Bellucci ITA vs O. Crawford GBR – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.