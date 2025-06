Gli azzurri chiudono in bellezza: record italiano della 4×400, ciliegina ai trionfali Europei a squadre

L’Italia ha chiuso in bellezza gli Europei a squadre: dopo aver conquistato matematicamente il trofeo, il quartetto della 4×400 mista ha concluso in seconda posizione con il nuovo record italiano. La ex Coppa Europa era matematicamente in tasca per la formazione guidata dal DT Antonio La Torre e dal Presidente Stefano Mei, ma la staffetta del miglio con due uomini e due donne al via (in questa competizione sono state tolte le 4×400 di genere) ci ha tenuto a fare bene e ha regalato il primato nazionale.

Edoardo Scotti, Virginia Troiani, Vladimir Aceti e Alice Mangione hanno chiuso con un rilevante 3:09.66, abbassando sensibilmente il 3:10.69 siglato il 7 giugno 2024 da Luca Sito, Anna Polinari, Scotti e Mangione agli Europei di Roma. Soltanto la Polonia di Maksymilian Szwed, Justyna Swiety-Ersetic, Daniel Soltysiak e Natalia Bukowiecka ha saputo fare meglio con 3:09.43 (record dei campionati e miglior prestazione mondiale stagionale).

Gli azzurri hanno preceduto Gran Bretagna (3:09.66), Spagna (3:10.48) e Francia (3:11.71), portando a casa gli ultimi quindici punti di un fine settimana da incorniciare. Nadia Battocletti e Filippo Tortu hanno poi alzato al cielo il trofeo da capitani, facendo partire la festa totale a Madrid.