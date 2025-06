Giulio Zeppieri approda al turno decisivo delle qualificazioni a Wimbledon. Sconfitto Jubb in due set

Un brillante Giulio Zeppieri si è imposto nel secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon 2025. Sull’erba di Londra, il tennista nostrano (n.353 del mondo) ha sconfitto il padrone di casa Paul Jubb (n.260 ATP) con lo score di 6-3 6-2 in un’ora di gioco. Una prestazione notevole del mancino tricolore, che nel round decisivo per la conquista dell’accesso al main draw affronterà il cileno Cristian Garin (n.8 del seeding).

Nel primo set Zeppieri sfrutta molto bene le rotazioni mancine. Inoltre, il suo rovescio molto piatto si adatta splendidamente all’erba e questi fattori giustificano il break del secondo gioco. La gestione al servizio dell’azzurro è senza macchia e in 30′ il parziale si conclude sul 6-3 senza particolari sussulti.

Nel secondo set il tennista nostrano mette subito la freccia. Il suo tennis è a tratti devastante, non dando il tempo al britannico di trovare delle contromisure. Una netta superiorità espressa dal 4-0. Un doppio break portato fino alla fine, vista la chiusura autorevole sul 6-2.

Leggendo le statistiche, si deve prendere atto degli 8 ace di Zeppieri, che ha messo in campo il 64% di prime di servizio, ottenendo il 90% dei quindici, rispetto al 61% del suo avversario. Alta anche la percentuale di rendimento con la seconda (63%). Per Giulio, 16 vincenti e 10 gratuiti, rispetto ai 4 winners e 17 errori non forzati dell’avversario.