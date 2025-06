Giulio Pellizzari torna in gara al Giro di Svizzera. Gli avversari per la classifica generale

Dopo le fatiche del Giro d’Italia 2025, concluso al sesto posto, è il momento per Giulio Pellizzari di affrontare nuove sfide. La Corsa Rosa ha rivelato al mondo, e soprattutto al nostro paese, un talento ed uno scalatore vero capace di fare classifica nonostante la mano preziosa data al suo capitano Primoz Roglic. Pellizzari ha indubbiamente stupito tutti ma ora dovrà continuare a dimostrare tutto il suo talento.

L’occasione arriva presto con il Giro di Svizzera 2025, corsa a tappe che si disputerà dal 15 al 22 giugno. Nonostante la presenza, nello stesso momento, del Giro del Delfinato, capace di attrarre più nomi di primo piano, la corsa elvetica con le sue otto tappe presenta un percorso ugualmente duro, consentendo a tanti corridori di mettersi in mostra prima delle fatiche del Tour de France.

Giulio Pellizzari è diventato, complice anche la sua giovane età (classe 2003), la punta di diamante della Red Bull Bora Hansgrohe e punterà ovviamente alla classifica generale. I suoi avversari sono però, di primissimo livello. La UAE Team Emirates XRG schiera infatti il portoghese Joao Almeida, reduce dalla vittoria del Tour de la Romandie. Il lusitano, che non ha preso parte al Giro d’Italia, sarà probabilmente il principale avversario del giovane azzurro.

Da non sottovalutare le capacità in salita di Tao Geoghegan Hart, vincitore del Giro nel 2020. Il britannico del team Lidl-Trek, si è già messo in mostra nella scorsa settimana nel Giro di Slovenia, concluso al terzo posto. Attenzione anche a Geraint Thomas (Inoes Grenadiers), Pello Bilbao (Bahrain Victorious) e Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), maglia azzurra della Corsa Rosa.