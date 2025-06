Giro NextGen 2025, Vervenne vince in fuga la seconda tappa a Cantù ed è il nuovo leader. Finn controlla Widar

Jonathan Vervenne si inventa un vero e proprio capolavoro e vince in solitaria la seconda tappa del Giro d’Italia NextGen 2025, corsa a tappe riservata agli under 23 che si era aperta ieri con una breve cronometro individuale a Rho. La frazione odierna prevedeva invece una prova in linea di 146 chilometri dalla Fiera di Milano a Cantù, con un percorso abbastanza mosso e sicuramente adatto ad una fuga da lontano.

Il belga della Soudal Quick-Step ha trionfato dopo essere evaso dal plotone principale a 125 km dal traguardo, staccando poi il suo compagno d’avventura Ilian Alexandre Barhoumi (Decathlon AG2R La Mondiale NewGen) ai -60 e resistendo nel finale alla rimonta del gruppo, avvicinatosi a 30 secondi dal vincitore di giornata. Tutti gli altri si sono dovuti accontentare della volata per la piazza d’onore, che si è risolta in favore del francese Aubin Sparfel (Decathlon AG2R) davanti all’azzurro Mirko Bozzola (S.C. Padovani Polo Cherry Bank).

Quarta posizione per il quotato talento belga Jarno Widar, mentre l’altro grande favorito della vigilia per la classifica generale Lorenzo Finn ha chiuso 13° non perdendo contatto dagli altri big. Vervenne, grazie all’impresa di oggi, si prende di forza la maglia rosa con un margine di 26″ sullo slovacco Matthias Schwarzbacher (UAE Team Emirates Gen Z), leader dopo la crono inaugurale. Finn resta stabile invece in 17ma piazza con 4″ di vantaggio su Widar.