Giro NextGen 2025: si ribalta tutto a Pinerolo! Jakob Omrzel in trionfo, la tappa va a Nordhagen

Ultima tappa breve, ma davvero spettacolare per il Giro NextGen 2025. In quel di Pinerolo si ribalta la situazione all’ultimo respiro: la frazione conclusiva va al norvegese Jørgen Nordhagen che trova la prima gioia in terra azzurra, la classifica generale invece allo sloveno Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development Team) che riesce a superare proprio al photofinish Tuckwell.

Otto corridori hanno preso in mano l’iniziativa nella prima fase di gara: Matteo Milan (Lidl-Trek), Halvor Dolven (Wanty-Nippo-ReUz), Federico Savino (Soudal Quick-Step), Jesse Kramer (Hagens Berman Jayco), Davide Basso (Sc Padovani Polo Cherry Bank), Maxime Decomble (Groupama FDJ), Gabriele Bessega (Biesse-Carrera-Premac) e Dario Igor Belletta (Solme Olmo). Il gruppo però non ha lasciato troppo spazio restando in controllo.

Il primo giro nel circuito di Pinerolo ha visto i primi scatti tra i big con nessuno che però è riuscito ad allungare definitivamente. Plotone compatto dunque nel momento decisivo della gara. Sullo strappo di Prarostino Turconi ha provato ad aumentare l’andatura per primo, ma ad andar via è stata la coppia formata da Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development Team) e Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike), con la Maglia Rosa Tuckwell in difficoltà.

La coppia al comando è riuscita a fare la differenza e si è lanciata verso l’arrivo con il norvegese a prendersi la tappa e lo sloveno a trionfare nella classifica generale. Niente da fare per Tuckwell, staccato di 18”, terzo è Novak. Sesto Simone Gualdi, decimo Filippo Turconi che resta in top-5 in graduatoria.