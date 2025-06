Giro NextGen 2025: Novak vince a Prato Nevoso, Tuckwell resta leader. Delude Lorenzo Finn

Era la tappa regina e le emozioni non sono mancate al Giro NextGen 2025. L’arrivo a Prato Nevoso vede festeggiare una squadra italiana, la MBH Bank Colpack Ballan CSB grazie al trionfo del ceco Pavel Novák, giunto in solitaria al termine di una lunga fuga. Resta tutto ancora aperto in attesa della gran chiusura di domani in chiave classifica generale.

Fuga corposa nella prima parte di gara andata via di forza. All’attacco lo slovacco Schwarzbacher (UAE Team Emirates Gen Z), il portoghese Lima (Israel Premier Tech Academy), il ceco Novak (MBH Bank Colpack Ballan CSB), l’italiano Masciarelli (MBH Bank Colpack Ballan CSB), i francesi Sparfel e L’Hote (Decathlon AG2R La Mondiale Development Team), i messicani Macias e Prieto (Petrolike), il belga Soenens (Soudal Quick Step Devo Team), gli azzurri Cettolin (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) ed Anastasia (TSA Tre Colli).

Il vantaggio è stato sotto controllo per gran parte della corsa per il gruppo, ma sul GPM del Bric San Bernardo si è stravolta la situazione. Davanti Novak è andato via in solitaria, dietro il ritmo non è stato eccezionale nel plotone dei migliori dove a causa di una caduta si è staccato il favoritissimo Jarno Widar, costretto ad inseguire assieme ai compagni di squadra.

Cavalcata trionfale per Novak in quel di Prato Nevoso, dove è iniziata la battaglia tra i big. Il primo degli inseguitori è stato Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) a 1’23” dal ceco, a 1’28” Adrià Pericas (UAE Team Emirates Gen Z) poi Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development Team) e la Maglia Rosa Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) che ha salvato il simbolo del primato per una manciata di secondi. Poi gli italiani: sesto Filippo Turconi, settimo Lorenzo Finn, non convincente, ottavo Matteo Scalco.