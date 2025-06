Giro NextGen 2025: il percorso e le tappe ai raggi X. Si parte da Rho, due arrivi in salita durissimi

Tutto pronto per una delle manifestazioni più importanti a livello giovanile: scatta il 15 giugno il Giro NextGen, la Corsa Rosa dedicata agli under 23. Sarà gran spettacolo visto che al via troveremo il campione uscente, Jarno Widar, ed il nostro Lorenzo Finn, campione del mondo a livello juniores e già pronto a testarsi in questo ambito. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso.

PERCORSO GIRO NEXTGEN 2025

Tappa 1 (15/06): Rho – Rho (8,4 km, crono)

Si assegna la prima Maglia Rosa con una brevissima cronometro completamente pianeggiante.

Tappa 2 (16/06): Rho Fiera Milano – Cantù (146 km)

Qualche saliscendi, arrivo che tende leggermente a salire, ma dovrebbe essere scontata la volata nella seconda frazione.

Tappa 3 (17/06): Albese con Cassano – Passo del Maniva (144 km)

Una delle tappe decisive: c’è il primo arrivo in salita. L’ascesa conclusiva misura 10,1 chilometri al 7,4% di pendenza media. Sarà un test importante per gli uomini di classifica.

Tappa 4 (18/06): Manerbio – Salsomaggiore Terme (148 km)

Frazione insidiosa: a 30 chilometri dal traguardo si scollina sul GPM di Valico di Sant’Antonio, nulla di trascendentale (pendenze attorno al 6%), ma potrebbe essere importante per il successo parziale.

Tappa 5 (19/06): Fiorenzuola d’Arda – Gavi (153 km)

Passo del Pernice nella prima parte di gara, ma dovrebbero tornare protagonisti i velocisti visto che sul finale non ci sono grandi insidie.

Tappa 6 (20/06): Ovada – Acqui Terme (156 km)

Giornata da fughe o per finisseur? Due strappi sul finale: Cassinasco e Sant’Ambrogio, difficile per le squadre dei velocisti tenere il gruppo compatto.

Tappa 7 (21/06): Bra – Prato Nevoso (163 km)

Durissimo arrivo a Prato Nevoso, secondo traguardo in salita: 13 chilometri al 7,2% di pendenza media, non sarà assolutamente semplice. Scontro diretto tra i big.

Tappa 8 (22/06): Pinerolo – Pinerolo (127 km)

Breve ed insidiosa l’ultima frazione. Non sono presenti grandi montagne ma il finale vede il muro in pavé di via dei Principi di Acaja a pochi chilometri dal traguardo.