Giro NextGen 2025: ci si aspettava di più da Lorenzo Finn. Bene Filippo Turconi, gran vittoria per Agostinacchio

Viste le premesse, forse ci si aspettava qualcosina di più dai corridori italiani impegnati nel Giro NextGen 2025. Inutile dirlo, Lorenzo Finn, campione del mondo junior in carica, ha alzato tantissimo le aspettative con la sua presenza e, anche a causa di una caduta, non le ha rispettate a pieno.

L’azzurro (da ricordare che è del dicembre 2006, quindi tra i più giovani in gara) è partito benissimo sfidandosi con Jarno Widar sul Passo del Maniva, poi è andato calando alla distanza, si è messo a lavorare per il compagno di squadra Luke Tuckwell ed ha chiuso in sesta posizione in classifica generale, conquistando la maglia di miglior scalatore. Lo attendiamo nei prossimi appuntamenti: al Tour de l’Avenir può giocarsi al meglio le proprie carte.

Il migliore degli italiani è stato un eccellente Filippo Turconi. Il 19enne della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè si era già fatto notare con la vittoria al Trofeo Piva e in questo Giro ha dato spettacolo. Secondo a Gavi, quinto nella generale e in generale sempre protagonista: è pronto al passaggio tra i professionisti.

In casa azzurra c’è da segnalare anche il tanto agognato ritorno alla vittoria dopo due anni. A portarla a casa con una gran azione in fuga è stato Filippo Agostinacchio che ad Acqui Terme ha regalato una gran gioia a sé e alla sua Biesse – Carrera – Premac.