Giro Next Gen 2025: verso l’atteso duello tra Lorenzo Finn e Jarno Widar

Lorenzo Finn e Jarno Widar saranno tra le grandi stelle che parteciperanno al Giro Next Gen 2025, la corsa a tappe riservata agli Under 23 che si disputerà da domenica 15 a domenica 22 giugno lungo le strade d’Italia. I due grandi nomi della categoria dovrebbero dare vita a un intenso testa a testa per la conquista della maglia rosa e per salire sul gradino più alto del podio al termine di otto tappe che si preannunciano molto avvincenti e combattute.

La cronometro individuale in apertura a Rho (8,4 km) e l’arrivo in salita a Passo del Maniva faranno la differenza nel primo giorno, ma a risultare decisiva sarà l’ascesa di Prato Nevoso (11 km al 7,3% di pendenza media) prevista al penultimo giorno prima della frazione mossa a Pinerolo con gli strappi di Prarostino e San Maurizio. Lorenzo Finn si è laureato Campione del Mondo juniores lo scorso autunno e a 18 anni (è nato il 19 dicembre 2006) proverà a strabiliare.

Il ligure della Red Bull-BORA-hansgrohe (team Development) ha coniugato l’attività da under 23 con quella da professionista durante la stagione in corso: è salito sul podio del Giro di Reggio Calabria e ha concluso al secondo posto la Flèche Ardennaise tra i pro’, mentre a livello giovanile ha vinto il Giro del Belvedere, è arrivato secondo al Palio del Recioto e ha chiuso in quinta piazza la Liegi-Bastogne-Liegi. Proprio nelle due gare in Belgio ha assistito da vicino alla vittoria di Jarno Widar, già 22mo nella generale della Settimana Coppi & Bartali e secondo al Circuit des Ardennes tra i professionisti, oltre che vittorioso tra gli under 23 alla Ronde de l’Isard.

Lorenzo Finn potrebbe avere qualcosa in più in salita, ma Jarno Widard si distingue bene sugli strappi e ha fatto capire di avere ottime doti in prospettiva nelle corse di un giorno. Il belga ha un anno in più (è nato il 13 novembre 2005), corre per il Team Development della Lotto e il prossimo anno passerà a tutti gli effetti professionista con la formazione principale del sodalizio belga. Si preannuncia un duello davvero palpitante che sa già di futuro lungo le strade del Bel Paese.