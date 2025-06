Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi Rho Fiera Milano-Cantù: orari e percorso

Oggi, lunedì 16 giugno, va in scena la seconda tappa del Giro d’Italia Next Gen, corsa a tappe riservata ai migliori prospetti (Under23) del ciclismo internazionale. Una frazione che prenderà il via da Rho Fiera Milano e terminerà a Cantù, coprendo in totale 146 km. Vedremo quali saranno i corridori a mettersi in evidenza quest’oggi su un percorso che si presenta ricco di insidie.

PERCORSO

La frazione si presenta leggermente ondulata e si pensa possa essere destinata a una volata di gruppo. L’elemento di discontinuità c’è però negli ultimi 2 km dall’arrivo e potrebbe favorire l’azione del classico finisseur o di una fuga. Si percorrono le ondulazioni brianzole e varesine fino a sfiorare la Svizzera per poi raggiungere Cantù dove i ciclisti affronteranno 2 giri di un circuito di quasi 30 km. Un tracciato molto nervoso con diversi strappetti e cambi di direzione e conseguenti rilanci di velocità, che metteranno a dura prova i corridori.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Giro d’Italia Next Gen 2025 – Seconda tappa Rho Fiera Milano-Cantù (146 km)

Orario di partenza: 12.10

Orario di arrivo: 15.30 (in prima approssimazione)

DOVE VEDERE IL GIRO D’ITALIA NEXTGEN 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in differita su Rai Sport HD alle ore 19.35.

Diretta streaming: Discovery+ (dalle 13.00), YouTube Giro d’Italia (dalle 13.20), gironextgen.it/live-streaming

Diretta Live testuale: OA Sport