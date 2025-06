Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi Pinerolo-Pinerolo: orari, percorso, favoriti. Si decide la classifica generale

Va a chiudersi l’edizione numero 48 del Giro d’Italia NextGen. Spazio oggi all’ultima tappa, l’ottava: la Pinerolo-Pinerolo, che andrà a decidere la classifica generale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Frazione breve, ma intensa soprattutto sul finale. 127 chilometri da percorrere, i primi 80 completamente pianeggianti, poi si entra nel circuito finale da percorrere due volte. Protagonista il GPM di Prarostino, un vero e proprio muro con pendenza media del 12,4% lungo i 2,5 chilometri. Occhio anche allo strappo di San Maurizio, rampa di 500 metri al 10,4% (punte anche oltre il 20%) con tratto in pavé. Ultimo scollinamento a meno di tre chilometri dall’arrivo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Giro d’Italia Next Gen 2025 – Ottava tappa Pinerolo-Pinerolo (127 km)

Orario di partenza: 12.20

Orario di arrivo: 15.45 circa

DOVE VEDERE IL GIRO D’ITALIA NEXTGEN 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in differita su Rai Sport HD alle ore 19.30.

Diretta streaming: Discovery+ (dalle 13.20), YouTube Giro d’Italia (dalle 13.20), gironextgen.it/live-streaming

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Va a decidersi la classifica generale con al momento al comando Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies). La Maglia Rosa dovrà difendersi dagli attacchi di Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development Team), distante solo 11”, e del vincitore di ieri Pavel Novák. Per la vittoria di tappa indiziati anche Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) e Adrià Pericas (UAE Team Emirates Gen Z). L’Italia si affida a Filippo Turconi per sognare il podio e spera in una giornata libera per Lorenzo Finn.