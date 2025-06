Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi Albese con Cassano-Passo del Maniva: orari, percorso, favoriti. Primo arrivo in salita

Oggi, martedì 17 giugno, va in scena la terza tappa del Giro d’Italia Next Gen, corsa a tappe riservata ai migliori prospetti (Under23) del ciclismo internazionale. Sarà una tappa decisiva quella da Albese con Cassano al Passo del Maniva, visto che ci sarà il primo arrivo in salita.

PERCORSO

Una delle tappe decisive visto che c’è il primo arrivo in salita. Si parte da Albese con Cassano e si arriva al Passo del Maniva. L’ascesa conclusiva misura 10,1 chilometri al 7,4% di pendenza media. Sarà un test importante per gli uomini di classifica. Prima della salita finale sarà una tappa sempre in leggero falsopiano. Il corridori dovranno poi anche affrontare la salita del Passo dei Tre Termini, con la successiva discesa che porterà poi all’imbocco della scalata verso il Passo del Maniva.

ALTIMETRIA

FAVORITI

L’attesa è veramente spasmodica per questa tappa, visto che ci sarà sicuramente una rivoluzione della classifica generale. Probabile il duello tra l’azzurro Lorenzo Finn ed il belga Jarno Vidar. Attenzione anche al danese Albert Withen Philipsen e al norvegese Jorgen Nordhagen.

PROGRAMMA

Giro d’Italia Next Gen 2025 – Seconda tappa Albese con Cassano-Passo del Maniva (144km)

Orario di partenza: 11.40

Orario di arrivo: 15.45 circa

DOVE VEDERE IL GIRO D’ITALIA NEXTGEN 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in differita su Rai Sport HD alle ore 19.30.

Diretta streaming: Discovery+ (dalle 13.20), YouTube Giro d’Italia (dalle 13.20), gironextgen.it/live-streaming

Diretta Live testuale: OA Sport