Giro d’Italia NextGen 2025: si ribalta la situazione a Gavi. Vince Rafferty, Tuckwell in Maglia Rosa

Si ribalta, almeno momentaneamente, la situazione nel Giro d’Italia NextGen 2025. Tanti si aspettavano la volata di gruppo nella quinta tappa con partenza da Fiorenzuola d’Arda ed arrivo a Gavi, invece arriva nuovamente la fuga e vince nuovamente un irlandese per il secondo giorno consecutivo. Ad imporsi è infatti Adam Rafferty (Hagens Berman Jayco), classe 2005 che coglie la vittoria più bella della carriera.

Tra Passo del Penice e Passo Coppi si è formata la fuga giusta, dopo la gran battaglia nella fase iniziale della gara. A muoversi anche corridori importanti, con gli uomini di classifica che hanno fatto fatica a tenere chiusa la gara: Jarno Widar ha messo a lavoro la sua Lotto, che in ogni caso è andata in difficoltà.

A muoversi atleti del calibro di Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development Team) e soprattutto Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), entrambi in top-10 nella generale. Vantaggio che a mano a mano è cresciuto, diventando addirittura superiore ai 2′ con Widar a lavorare in prima persona per colmare il gap.

Un drappello di una decina di unità si è giocato il successo, ma la sparata a due chilometri dal traguardo di Rafferty è stata eccezionale: arrivo in solitaria per l’irlandese. Alle sue spalle un eccellente Filippo Turconi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) che scala posizioni importanti in classifica generale (ora è sul podio virtuale), terzo invece il già citato Omrzel.

Il colpaccio lo fa soprattutto Tuckwell che va a prendersi la Maglia Rosa, con Widar e Lorenzo Finn, compagno di squadra di Tuckwell, a chiudere la top-5 parziale. C’è ancora spazio per ribaltare la situazione nuovamente, con soprattutto l’arrivo in vetta di Prato Nevoso tra due giorni.