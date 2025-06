Giro d’Italia Next Gen 2025: torna la vittoria azzurra, festeggia Filippo Agostinacchio ad Acqui Terme

Torna alla vittoria l’Italia al Giro d’Italia Next Gen 2025 dopo addirittura due anni. Altra fuga in questa edizione ed a trionfare è Filippo Agostinacchio: il corridore della Biesse Carrera-Premac va a prendersi con un attacco sul finale il successo più bello della carriera sul traguardo di Acqui Terme. Resta in Maglia Rosa Luke Tuckwell.

Anche oggi in tanti a caccia della fuga ed il tentativo giusto si è creato con quindici corridori all’attacco: Ugo Fabries (UAE Team Emirates GenZ), Lorenzo Nespoli (MBH Bank Ballan Csb), Antoine L’Hote (Decathlon AG2R La Mondiale Development), Patrick Boje Frydkjær (Lidl-Trek Future Racing), Pietro Mattio (Visma | Lease a Bike), Filippo Agostinacchio (Biesse Carrera-Premac), Lars Vanden Heede (Soudal-QuickStep Devo), Pierre-Henry Basset (XDS Astana Development), Jesse Kramer (Hagens Berman Jayco), Alessandro Borgo (Bahrain Victorious Development), Oliver Peace (Development Picnic PostNL), Gavin Hlady, Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo), Adrien Boichis (Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies), Luca Bagnara (Technipes #inEmiliaRomagna).

Il gruppo ha gestito la situazione con la squadra della Maglia Rosa, la Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies a dettare il passo, anche Lorenzo Finn a collaborare. Non ci sono state differenze nel plotone dei migliori, in attesa del weekend durissimo. Corsa nella corsa: davanti la battaglia per il successo di tappa.

A trovare l’attacco giusto è stato Filippo Agostinacchio che, sfruttando la superiorità numerica, è andato all’attacco in solitaria a circa 10 chilometri dal traguardo sorprendendo tutti. A completare la tripletta tutta azzurra ci pensano Alessandro Borgo e Pietro Mattio.