Giro d’Italia Next Gen 2025: arriva la fuga, festeggia Dunwoody. Settimo Masciarelli

Ancora una volta niente volata, ma è la fuga a festeggiare al Giro d’Italia Next Gen. La quarta tappa con arrivo a Salsomaggiore Terme vede la più importante vittoria della carriera dell’irlandese della Bahrain Victorious Development Team Seth Dunwoody. Resta in Maglia Rosa il belga Jarno Widar.

Nove corridori sono riusciti ad andare in avanscoperta nella prima fase di gara: si tratta dei francesi Ugo Fabries (UAE Team Emirates Gen Z), Aubin Sparfel (Decathlon AG2R La Mondiale Development Team), Pierre-Henry Basset (XDS Astana Development Team), di Lorenzo Masciarelli (MBH Bank Ballan CSB), del danese Frydkjaer (Lidl – Trek Future Racing), del britannico Ben Wiggins (Hagens Berman Jayco), dell’irlandese Seth Dunwoody (Bahrain Victorious Developement Team), del lettone Sebastian Putz (Red Bull-BORA-hansgrohe rookies), ed infine di Riccardo Biondani (General Store – Essegibi – F.Lli Curia).

Il gruppo Maglia Rosa ha lasciato spazio, ma dal plotoncino dei migliori sono riusciti a muoversi al contrattacco Matteo Scalco e lo spagnolo Martì Soriano che, sfruttando la salita del Valico di Sant’Antonio, sono riusciti a rientrare davanti. Gli attaccanti sono andati a giocarsi la vittoria nello sprint ristretto senza che il gruppo dei migliori riuscisse a rientrare.

A trionfare, con una perentoria volata, è stato Seth Dunwoody davanti al danese Patrick Boje Frydkjær (Lidl – Trek Future Racing) e al transalpino Aubin Sparfel (Decathlon AG2R La Mondiale Development Team). In casa azzurra settima posizione per Lorenzo Masciarelli, nona per Scalco che rimonta posizioni importanti in classifica generale.